Animacja Mariusza Wilczyńskiego "Zabij to i wyjedź z tego miasta" otrzymała Orła 2021 dla najlepszego filmu. Aktorskie wyróżnienia powędrowały do gwiazd filmu "25 lat niewinności Sprawa Tomka Komendy" - Agaty Kuleszy i Piotra Trojana. Twórca tego obrazu - Jan Holoubek - został uznany za najlepszego reżysera.

Mariusz Wilczyński, reżyser nagrodzonego Orłem 2021 dla najlepszego filmu "Zabij to i wyjedź z tego miasta" /Piotr Molecki /East News

Film Wilczyńskiego pokonał w głównej kategorii: "25 lat niewinności. Sprawę Tomka Komendy" Jana Holoubka, "Jak najdalej stąd" Piotra Domalewskiego, "Salę samobójców. Hejtera" Jana Komasy oraz "Szarlatana" Agnieszki Holland. Wilczyński otrzymał również Orła za najlepszy scenariusz.

W sumie "Zabij to i wyjedź z tego miasta" zgarnęło cztery statuetki: nagrodzono również autora muzyki Tadeusza Nalepę i odpowiedzialnego za dźwięk Franciszka Kozłowskiego.

"Zabij to i wyjedź z tego miasta" jest przejmującą, animowaną opowieścią o przemijaniu, której realizacja trwała 14 lat. Mariusz Wilczyński powraca do lat dzieciństwa i młodości. Wspomina swoich rodziców i przyjaciela Tadeusza Nalepę. Film to także plastyczne, autorskie, sentymentalne spojrzenie twórcy na jego rodzinne miasto - Łódź. Głosu postaciom użyczyli m.in. Andrzej Wajda, Irena Kwiatkowska, Gustaw Holoubek, Barbara Krafftówna i Krystyna Janda. W "Zabij..." można usłyszeć również utwory Tadeusza Nalepy.



- Wilczyński przedstawia kilka mniej lub bardziej powiązanych ze sobą historii. Jest jego animowany awatar - twórca filmów, który musi pogodzić się z osobistą stratą i w tym celu wraca do dawnych czasów - nie zawsze tych lepszych. Jest kilkuletni Janek (Maja Ostaszewska), jego znerwicowana matka (Krystyna Janda) i średnio nim zainteresowany ojciec (Andrzej Chyra). Jest para staruszków (Irena Kwiatkowska oraz wcielający się w jedną rolę Andrzej Wajda i Marek Kondrat). Oprócz nich wiele innych postaci, ludzkich i zwierzęcych, wyjętych ze wspomnień, książek i filmów, wypełniających świat artysty. Każde z bagażem swoich pragnień, tragedii i nerwic - pisał w entuzjastycznej recenzji Jakub Izdebski.



Wcześniej najlepszym reżyserem okazał się Jan Holoubek, twórca "25 lat niewinności. Sprawy Tomka Komendy". Jego film otrzymał najwięcej statuetek - aż siedem.



Piotr Trojan, doceniony za najlepszą główną rolę męską, w "25 latach niewinności. Sprawie Tomka Komendy" zagrał mężczyznę niesłusznie skazanego na 25 lat więzienia za popełnienie brutalnego przestępstwa. Agata Kulesza, która podczas uroczystości odebrała statuetkę za najlepszą rolę kobiecą, zagrała w tym filmie matkę głównego bohatera.

"Nie mogę być dziś z Wami, bo w kostiumie Psiej Kluski gram na festiwalu Malta w Poznaniu" - Agata Kulesza przeczytała treść sms-a w wyróżnionego Orłem za najlepszą rolę męską Piotra Trojana. "Mam nadzieję, że Tomek jest już szczęśliwy" - dodał odtwórca tytułowej roli w filmie "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy".



Kinga Preis i Jan Frycz otrzymali Polskie Nagrody Filmowe Orły 2021 za najlepsze role drugoplanowe w - kolejno - "Jak najdalej stąd" i "25 latach niewinności. Sprawie Tomka Komendy".



Kinga Preis została doceniona za rolę matki zbuntowanej nastolatki i niepełnosprawnego chłopca w "Jak najdalej stąd" Piotra Domalewskiego.

Natomiast Jan Frycz odebrał nagrodę za kreację w "25 latach niewinności. Sprawie Tomka Komendy". To opowieść o młodym mężczyźnie niesłusznie skazanym na 25 lat więzienia za popełnienie brutalnego przestępstwa. Frycz zagrał w nim więźnia "Starego", który dzieli celę z głównym bohaterem.

"Jan Frycz nie przekazał mi żadnego przemówienia. Mogę tylko powiedzieć, że to bardzo wymagający aktor" - mówił Jan Holoubek odbierając Orła w imieniu aktora.



Statuetkę za najlepsze zdjęcia otrzymali ex aequo Piotr Sobociński jr. ("Jak najdalej stąd") i Michał Englert ("Śniegu już nigdy nie będzie"). Z kolei nagroda za najlepszy filmowy serial fabularny przypadła twórcom "Króla" Jana P. Matuszyńskiego.

Statuetkę w kategorii odkrycie roku przyznano reżyserowi "25 lat niewinności..." Janowi Holoubkowi.

Najlepszym dokumentem okazał się "Wieloryb z Lorino" Macieja Cuskego.



Nagroda publiczności powędrowała do "Sali samobójców. Hejtera" Jana Komasy, a Orzeł za najlepszą scenografię - do Christophera Demuri i Lecha Majewskiego ("Dolina Bogów"). Najlepszym filmem dokumentalnym został "Wieloryb z Lorino" Macieja Cuskego.

Gala wręczenia 23. Polskich Nagród Filmowych Orły 2021 odbywa się na Torze Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie.



Laureaci Orłów 2021:

Najlepszy film: "Zabij to i wyjedź z tego miasta" (reż. Mariusz Wilczyński)



Najlepszy reżyser: Jan Holoubek ("25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy")

Najlepszy scenariusz: Mariusz Wilczyński ("Zabij to i wyjedź z tego miasta")

Główna rola kobieca: Agata Kulesza ("25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy")

Główna rola męska: Piotr Trojan ("25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy")

Drugoplanowa rola kobieca: Kinga Preis ("Jak najdalej stąd")



Drugoplanowa rola męska: Jan Frycz ("25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy")

Najlepszy filmowy serial fabularny: "Król" (reż. Jan P. Matuszyński)

Najlepszy film europejski: "Nędznicy" (reż. Lady Li)

Najlepsze zdjęcia: Piotr Sobociński Jr. ("Jak najdalej stąd") oraz Michał Englert ("Śniegu już nigdy nie będzie")

Najlepsza scenografia: Christopher Demuri ("Dolina Bogów")



Najlepsza charakteryzacja: Liliana Gałązka, Mirela Zawiszewska ("25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy")

Najlepsze kostiumy: Katarina Štrbová-Bieliková ("Szarlatan")

Najlepsza muzyka: Tadeusz Nalepa ("Zabij to i wyjedź z tego miasta")

Najlepszy dźwięk: Franciszek Kozłowski ("Zabij to i wyjedź z tego miasta")

Najlepszy montaż: Rafał Listopad ("25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy")

Odkrycie roku: Jan Holoubek ("25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy")

Najlepszy film dokumentalny: "Wieloryb z Lorino" (reż. Maciej Cuske)

Orzeł Publiczności: "Sala samobójców. Hejter" (reż. Jan Komasa)