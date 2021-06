Orły 2021: "Hejter" z nagrodą publiczności. Jan Komasa: "To niezwykłe"

"To jest niezwykłe, że film, który miał być taką gorzką pigułą, został zapamiętany przez widzów" - powiedział reżyser Jan Komasa, który na gali rozdania Orłów otrzymał nagrodę publiczności za film "Sala samobójców. Hejter". Reżyser przypomniał, że obraz pojawił się na ekranach już piętnaście miesięcy temu. "Cieszę się, że widzowie nas zapamiętali i nagrodzili" - dodał.

Jan Komasa /INTERIA

Reklama

Gala wręczenia 23. Polskich Nagród Filmowych Orły odbyła się w poniedziałek, 21 czerwca, wieczorem na Torze Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie. Informacje o laureatach znajdziecie tutaj!

Reklama

Laureatem nagrody publiczności został film "Sala samobójców. Hejter" Jana Komasy.



"Bardzo się cieszę, że mogę was zobaczyć po 12 miesiącach i bardzo chciałem podziękować w imieniu całej ekipy 'Sali samobójców. Hejtera' widzom. Dzięki wam jesteśmy tutaj i mam nadzieję, że szybko wrócicie do kin" - zaznaczył Jan Komasa.



"To jest taka nagroda, nad którą nikt nie ma kontroli. Jest to głos widzów i wielkie wyróżnienie dla mnie" - podkreślił reżyser w rozmowie z Interią.

Twórca wyjaśnił, że interesuje się światem i stara się go chłonąć, czerpiąc wiedzę z różnych źródeł. Równocześnie zdradził, jaka będzie konwencja jego następnego filmu.

"Interesuję się tym, co się dzieje naokoło. Staram się wciągać do siebie wiele informacji, z różnych stron, nie tylko z internetu. Chcę być na bieżąco, także z tym, co jest przewidywane. Jakoś kręci mnie to, żeby wybiegać w przyszłość. Na razie następny film będzie historyczny, więc..." - zdradził Jan Komasa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Orły 2021. "Hejter" z nagrodą publiczności. Jan Komasa: "To jest taka nagroda, nad którą nikt nie ma kontroli" INTERIA.PL

Artysta zapytany o to, czy ma nosa do młodych talentów powiedział: "Uwielbiam, jeżeli uda mi się znaleźć kogoś, kto ma w sobie to coś, co potem ją, go niesie, to jest wspaniałe uczucie. Nie każdy reżyser to ma, ja jakoś to lubię"

"Mój tato był profesorem aktorstwa przez 30 lat i ma bardzo podobne podejście. Zawsze się cieszył, jak widział swoich własnych studentów, a dzisiaj na przykład Agata Kulesza wyszła na scenę, jego studentka" - dodał Jan Komasa.

W ubiegłym roku film reżysera "Boże Ciało" zdobył Orła w kategorii najlepszy film.