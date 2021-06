"Jestem wzruszona i bardzo szczęśliwa. To był trudny czas dla mnie" - powiedziała w rozmowie z Interią Agata Kulesza, laureatka Orła 2021 za najlepszą pierwszoplanową rolę kobiecą w filmie Jana Holoubka "25 lat niewinności. Sprawy Tomka Komendy".

Agata Kulesza z Orłem za najlepszą rolę pierwszaplanową w filmie "25 lat niewinności. Sprawy Tomka Komendy" /materiały prasowe

Polskie Nagrody Filmowe Orły zostały rozdane w poniedziałek, 21 czerwca, wieczorem w Warszawie. Informacje o laureatach znajdziecie tutaj!

Najwięcej - aż siedem Orłów - powędrowało w tym roku do twórców filmu Jana Holoubka "25 lat niewinności. Sprawy Tomka Komendy". Doceniono ich w kategoriach: najlepsza reżyseria, główna rola kobieca (Agata Kulesza), główna rola męska (Piotr Trojan), drugoplanowa rola męska (Jan Frycz), charakteryzacja (Liliana Gałązka i Mirela Zawiszewska), montaż (Rafał Listopad). Holoubek został także doceniony w kategorii odkrycie roku.



"Jestem szczęśliwa i nawet, co mi się rzadko zdarza przy nagrodach, wzruszona" - powiedziała Agata Kulesza, odbierając nagrodę. "Jesteś dla nas wzorem" - dodała, dedykując Orła Teresie Klemańskiej, matce Tomasza Komendy, przez lata wierzącej w sprawiedliwość i walczącej o uniewinnienie syna.

Po uroczystej gali Agata Kulesza rozmawiała z Katarzyną Drelich z Interii i podzieliła się swoimi odczuciami związanymi z tą nagrodą.



"Jestem wzruszona i bardzo szczęśliwa. To był trudny czas dla mnie, bardzo pracowity. To był taki rok, kiedy grałam w czterech filmach fabularnych i dwóch serialach. Niezwykle się cieszę, że to zostało docenione. Natomiast wzruszenie... Cieszę się, że mogłam dedykować tę nagrodę Teresie Klemańskiej, mamie Tomka, która pokazała swoją postawą, że kocha do końca, zawsze jest wsparciem, walczy z czymś, co wydaje się niemożliwe, a jednak się udało" - powiedziała w rozmowie z Interią Agata Kulesza.

Jak aktorka pracowała nad rolą?

"Kiedy weszłam w temat, nie rozumiałam, jak to się mogło wydarzyć. Pomyślałam, że fajnie, że rodzina Tomka oddała nam tę historię i zgodziła się, żeby to sfilmować. Chociaż w tym stopniu możemy się przyczynić do tego, żeby to się nigdy nie zdarzyło. Nikomu" - wyznała.



Czy polskie kino zmieni się po pandemii?

"Zobaczymy, co się będzie działo. Wierzę w polskiego widza i wiem, że polski widz bardzo lubi dobrą jakość i nie zostawi kin tylko na rzecz wyłącznie komputerów. Wierzę, że widzowie wrócą" - dodała Agata Kulesza.

Jakie plany filmowe ma aktorka? Gdzie w najbliższym czasie ją zobaczymy?

"Czekam na premierę, prawdopodobnie będzie to jesienią, nowego filmu Wojtka Smarzowskiego 'Wesele 2'. Jestem również tuż po skończeniu zdjęć do serialu 'Skazana'" - powiedziała.



"25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" to poruszający dramat, oparty na prawdziwych wydarzeniach z życia Tomasza Komendy, którymi żyła cała Polska. To fabularna opowieść o życiu młodego mężczyzny niesłusznie skazanego na 25 lat więzienia za popełnienie brutalnego przestępstwa. Twórcy filmu podejmują próbę znalezienia odpowiedzi na do dziś nurtujące wszystkich pytania. Jak to mogło się wydarzyć? Dlaczego niewinny człowiek musiał aż 18 lat czekać w celi na sprawiedliwość?