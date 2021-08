​Orlando Bloom: Po wypadku groził mu paraliż

Kilka dni temu Orlando Bloom razem ze swoją narzeczoną Katy Perry świętowali pierwsze urodziny ich córeczki Daisy Dove. Aktor nie ukrywa w wywiadach, że znalazł u boku piosenkarki szczęście. I nie są to puste słowa, bo paparazzi niejednokrotnie fotografowali pełne czułości sceny, kiedy to Orlando tulił i całował swoją ukochaną i ich córeczkę. Jednak jego życie mogło się potoczyć zupełnie inaczej, gdyby podczas wypadku, który przeżył 22 lata temu, miał nieco mniej szczęścia.



Tragiczne wydarzenia sprzed ponad dwóch dekad Bloom przypomniał w najnowszym wpisie na Instagramie. Opublikował swoje zdjęcie w ortezie zabezpieczającej na całej długości kręgosłup. Obok fotografii gwiazdor opisał, co się wtedy wydarzyło.

Reklama

"To ja w ortezie około 1998 roku, trzy miesiące po tym, jak spadłem z trzeciego piętra i zmiażdżyłem kręgosłup, ledwo unikając śmierci i paraliżu... Codziennie jestem wdzięczny za sprawne nogi, które pozwalają mi przekraczać granice i żyć na krawędzi (teraz bezpieczniej)" - zwierzył się aktor.

Instagram Post

Do wypadku doszło, gdy Bloom, spędzając czas z przyjaciółmi na tarasie, wspiął się na rynnę, by wejść na dach. Rynna oderwała się od ściany, a aktor spadł razem z nią na ziemię. Przez pierwsze kilka dni nie było wiadomo, jak poważne będą skutki tego wypadku i w jakim stopniu aktor ma uszkodzony kręgosłup. Lekarze uprzedzili go, że może już nigdy nie chodzić.



"Przez cztery dni mierzyłem się z wizją poruszania się na wózku inwalidzkim do końca życia. Dotarłem do bardzo mrocznych miejsc w mojej głowie, gdy zdałem sobie sprawę, że mogę już nigdy nie móc chodzić" - wspominał aktor w wywiadzie dla "GQ".



Dodał także, że wypadek przewartościował wszystko w jego życiu. "Dopóki nie jesteśmy blisko śmierci, nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo cenne jest życie. Jeździłem motocyklami i samochodami, jakbym był na torze wyścigowym. Nie dlatego, że uważałem, że to jest fajne, tylko dlatego, że kochałem życie na krawędzi. Jednak teraz wyluzowałem" - powiedział.

Orlando Bloom: Buntownik z wyboru 1 / 9 Kilka lat temu był uznawany za najseksowniejszego i jednego z najbardziej wpływowych aktorów na świecie. Nic dziwnego, kiedy gra się w takich hitach, jak "Władca Pierścieni", czy "Piraci z Karaibów"... Idolem nastolatków obchodzący 40. urodziny, Orlando Bloom przestał być jednak na własne życzenie. Bloom urodził się w Canterbury w hrabstwie Kent. W wieku 16 lat przeprowadził się do Londynu, gdzie na dwa sezony przystąpił do National Youth Theatre. Udało mu się zdobyć stypendium na naukę w British American Drama Academy. Aktor jest absolwentem Guildhall School of Music and Drama w Londynie. W trakcie nauki wystąpił w takich scenicznych klasykach, jak "Antygona", "Trzy siostry", "Mewa", czy "Wujaszek Wania". Źródło: East News Autor: Everett Collection udostępnij

Pod postem przywołującym wspomnienia z wypadku swój komentarz zostawiła Katy Perry, która napisała" "Kocham cię", a także była żona Blooma, modelka Miranda Kerr, która napisała: "Jestem taka dumna z ciebie" i dodała emotikon serca.

Czytaj także: Orlando Bloom wytatuował sobie imię dziecka. Z błędem