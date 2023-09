Niezależnie od tego, czy "Oppenheimer" przekroczy granicę miliarda dolarów wpływów w kinach, już teraz jest jednym z najbardziej dochodowych filmów tego roku. Z blisko 930 milionami dolarów na koncie wyprzedził takie skazywane na sukces widowiska jak "Strażnicy Galaktyki: Volume 3" (845 mln dolarów) czy "Szybcy i wściekli 10" (704 mln dolarów). Nie mówiąc już o siódmej części "Mission: Impossible" , która zarobiła prawie dwa razy mniej.

"Oppenheimer" w "klubie miliarderów"?

Jednak jak zauważa portal Variety, filmowi Nolana bardzo trudno będzie wejść do klubu miliarderów. Żeby osiągnąć ten cel, "Oppenheimer" musi zarobić jeszcze 72 miliony dolarów, a to jest możliwe pod warunkiem, że widzowie będą go oglądać w kinach jeszcze przez kilka tygodni. Z każdym tygodniem wpływy "Oppenheimera" maleją średnio o 20 proc. w stosunku do poprzedniego tygodnia, co i tak jest nie lada wyczynem dla filmu, który grany jest w kinach od jedenastu tygodni. Ogromna większość filmów nie jest tak długo wyświetlana.



Zarobieniu tych 72 milionów dolarów brakujących do przekroczenia bariery miliarda nie pomogą amerykańscy widzowie. Na północnoamerykańskim rynku "Oppenheimer" w ostatni weekend zarobił milion 600 tysięcy dolarów i zajął dziesiąte miejsce w box-office. Zainteresowanie nim w Stanach słabnie, dlatego kluczowe będą inne światowe rynki. Film Nolana nadal dobrze radzi sobie w takich krajach jak Chiny, Włochy czy Niemcy, gdzie trafił do kin nieco później. Warto też pamiętać, że nie został pokazany w japońskich kinach. Wszystko z powodu jego tematyki. Film opowiada przecież o procesie tworzenia bomby atomowej, którą zrzucono na Japonię.

Zyski, jakie do tej pory osiągnął "Oppenheimer", pozwalają spokojnie spać jego twórcom i producentom. Wydatki na realizację tej produkcji, które wyniosły aż 100 milionów dolarów, zwróciły się bowiem z nawiązką. Jeśli "Oppenheimer" przekroczy jednak granicę miliarda dolarów wpływów, będzie to trzeci w karierze film Nolana, któremu udała się ta sztuka. W "klubie miliarderów" są "Mroczny Rycerz" i "Mroczny Rycerz powstaje" tego reżysera.