David Dastmalchian w filmie "Oppenheimer"

15 lat temu David Dastmalchian zadebiutował w filmie "Mroczny Rycerz". Od tego czasu z powodzeniem rozwijał swoją karierę aktorską, występując w takich filmach jak "Labirynt" i "Blade Runner 2049". Jak wynika z medialnych doniesień, aktor ponownie podejmie współpracę z Christopherem Nolanem. Tym razem zobaczymy go w "Oppenheimerze".

Zdjęcie Cillian Murphy w filmie Christophera Nolana i J. Robert Oppenheimer

Fabuła filmu "Oppenheimer"

Bohaterem filmu "Oppenheimer" jest fizyk, którego praca w ramach tzw. "Projektu Manhattan" doprowadziła do stworzenia bomby atomowej. Oppenheimer musi zaryzykować zniszczenie świata, by pomóc go ocalić.



Napisany przez Nolana scenariusz filmu został oparty na motywach nagrodzonej Pulitzerem książki Kaia Birda i Martina J. Sherwina "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" ("Amerykański Prometeusz: Triumf i tragedia J. Roberta Oppenheimera").



