"Oni": Bądźcie gotowi na szok

Miłość? Seks? Pieniądze? Nieograniczona władza? Co jest przedmiotem największego ludzkiego pożądania? Paolo Sorrentino, twórca nagrodzonego Oscarem "Wielkiego piękna", uznanej za najlepszy europejski film roku "Młodości" oraz serialowego hitu "Młody papież", powraca na wielkie ekrany i znów zaskakuje z prowokacyjnym komediodramatem "Oni" (Loro).

Film "Oni" w reżyserii Paolo Sorrentino trafi na polskie ekrany 28 grudnia /materiały dystrybutora

W roli głównej ulubiony aktor reżysera - Toni Servillo, tym razem, jako Silvio Berlusconi, miliarder, skandalista, potentat przemysłu medialnego i wieloletni premier Włoch znany ze swojego ekscentrycznego stylu życia i słabości do rozpustnych przyjęć, które świat poznał pod nazwą "bunga bunga".



Reklama

"To fikcyjna opowieść, która wykorzystuje wydarzenia, które prawdopodobnie miały miejsce - oraz te wymyślone. Na tym polegała trudność podczas pisania scenariusza - inaczej tworzy się opowieść całkowicie fikcyjną, inaczej, gdy wisi nad tobą pewnego rodzaju zagrożenie: o obrazę czy naruszenie dóbr osobistych. Można kogoś zranić. Powiem krótko: to nie był łatwy projekt" - przyznaje reżyser.



"Berlusconi to fenomen. Społeczny i psychologiczny. Fascynował mnie od początku swojego istnienia na włoskiej scenie politycznej. Fascynowało mnie również szaleńcze wręcz uwielbienie, jakie od początku żywiła do niego część włoskiego społeczeństwa i równie ogromna, szczera nienawiść, którą darzyła Berlusconiego grupa jego przeciwników. Berlusconi to uosobienie władzy: pozbawionej morale, wręcz śmiesznej w swojej arogancji, a jednocześnie przyciągającej" - dodaje Sorrentino.



W filmie zobaczymy również polska aktorkę Katarzynę Smutniak, która gra Kirę, faworytę Berlusconiego. Prestiżowy "Herald Tribune" napisał: "Jeśli nie widzieliście wcześniej Kasi Smutniak na ekranie - bądźcie gotowi na szok".

Wideo Oni (2018) zwiastun teaser PL, w kinach od 28 grudnia

Wiele osób kojarzy jej bohaterkę z autentyczną postacią z kręgu kobiet wokół byłego premiera. Jednak odtwórczyni roli Kiry powiedziała w jednym z wywiadów w związku z premierą "Loro 2", że podczas pracy na planie nigdy nie było mowy o tym, które prawdziwe osoby są inspiracją dla postaci filmowych.



"Punktem wyjścia dla nas było zadanie sobie pytania, co odczuwają osoby, które dokonują pewnych wyborów. Z całą pewnością Kira to kobieta zakochana, a jej największym strachem, a raczej przeświadczeniem jest to, że pewnego dnia zostanie zastąpiona przez kogoś innego"- powiedziała Kasia Smutniak.

Aktorka zwróciła też uwagę na istotny aspekt cielesności w filmie Sorrentino. "Ciało to temat centralny"- stwierdziła. "Począwszy od Berlusconiego wszyscy intensywnie korzystają ze swej fizyczności"- dodała Smutniak.

Od samego początku Sorrentino planował, by "Loro" trafił do włoskich kin w dwóch częściach, zaś na rynki światowe - jako jeden pełnometrażowy film. Tak też się stało: w kwietniu i maju wersja 2-częściowa miała premierę we Włoszech, a poza granicami Włoch obraz pokazano premierowo we wrześniu na festiwalu w Toronto. Tę wersję będziemy mogli zobaczyć w Polsce.



Poprzednim pełnometrażowym tytułem włoskiego reżysera był nominowany do Oscara oraz zaprezentowany w Konkursie Głównym MFF Cannes film "Młodość" (2015), zdobywca Europejskich Nagród Filmowych dla najlepszego filmu, reżysera i za rolę męską (Michael Caine). W zeszłym roku Sorrentino zrealizował dla telewizji HBO świetnie przyjęty serial "Młody papież", z Judem Law w tytułowej roli.



"Oni"" w polskich kinach od 28 grudnia 2018.