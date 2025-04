"Iluzja": popularna seria wkrótce powróci na ekrany

"Iluzja" opowiada o grupie nadzwyczajnie uzdolnionych iluzjonistów, Czterech Jeźdźców, którzy dokonują wielu nieprawdopodobnych i ryzykownych sztuczek. Poza odtwórcami głównych ról (Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco), na ekranie widzowie mogli zobaczyć także m.in. Marka Ruffalo, Mélanie Laurent, Morgana Freemana i Michaela Caine’a.

Reklama

Seria cieszyła się dużą popularnością wśród widzów i zarobiła globalnie 687 milionów dolarów.

"Iluzja": twórcy zapowiadają czwartą część. Trzecia trafi do kin jeszcze w tym roku

Jakiś czas temu informowaliśmy, że ukończono zdjęcia do trzeciej odsłony filmu. Oryginalny tytuł produkcji będzie brzmiał: "Now You See Me: Now You Don't". Choć fabuła na ten moment nadal owiana jest tajemnicą, odtwórcy Czterech Jeźdźców powrócą do swoich ról, a na ekranie towarzyszyć im będą m.in. Mark Ruffalo, Morgan Freeman, Ariana Greenblatt oraz Rosamund Pike.

Podczas trwającego obecnie CinemaConu w Las Vegas przewodniczący Lionsgate Motion Picture Group, Adam Fogelson, zapowiedział, że produkcja doczeka się czwartej części:

"Byliśmy tak zadowoleni z wersji reżyserskiej, że już pracujemy nad kolejnym rozdziałem serii".

"Nie możemy się doczekać, aż widzowie odkryją, co [reżyser Ruben Fleischer - przyp. red.] zrobił z trzecim filmem, i cieszymy się, że stworzy z nami jeszcze więcej magii" - dodał.

"Iluzja 3" trafi do kin 14 listopada tego roku!

Zobacz też: Zapowiedziano kontynuację głośnego hitu. Sceny walki będą zapierać dech