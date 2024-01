On również zagrał w głośnym polskim filmie. W kogo się wcielił?

"Akademia Pana Kleksa" to uwspółcześniona wersja klasycznej bajki Jana Brzechwy, przemawiająca swoją treścią i formą do najmłodszych, ale i wchodząca w dialog ze starszymi widzami, którzy wciąż pamiętają kultową ekranizację z lat 80. XX wieku. Film przedstawia historię pozornie zwykłej dziewczynki - Ady Niezgódki - która trafia do tytułowej Akademii, żeby poznać świat bajek, wyobraźni i kreatywności. Przy pomocy wybitnego i szalonego pedagoga profesora - Ambrożego Kleksa rozwija swoje niesamowite umiejętności, a także wpada na ślad, który pomoże jej rozwikłać największą rodzinną tajemnicę...

Reklama

"Akademia Pana Kleksa" 1 / 7 Kadr z filmu "Akademia Pana Kleksa" Źródło: materiały prasowe Autor: © materiały dystrybutora

"Akademia Pana Kleksa": Ralph Kaminski pośród gwiazd

Reżyserem nowego "Kleksa" jest Maciej Kawulski . Za scenariusz odpowiadają Krzysztof Gureczny i Agnieszka Kruk. W tytułową rolę wcielił się Tomasz Kot . Piotr Fronczewski , który zagrał tę postać w kultowych produkcjach z lat 80. XX wieku autorstwa Krzysztofa Gradowskiego, także pojawił się w obrazie - jako doktor Paj-Chi-Wo. Filmową Adą Niezgódką została Antonina Litwiniak . W obsadzie znaleźli się również: Sebastian Stankiewicz , Agnieszka Grochowska i Danuta Stenka , a także... Ralph Kaminski.

Znany muzyk w audycji "Próba Mikrofonu" na antenie RMF MAXX zdradził, w jaki sposób dostał rolę wilka w "Akademii".

"Wiedziałem, że zdjęcia wystartowały. I mówię: 'No dlaczego do mnie nie zadzwonili? No trudno'. I spotkałem Agę Kozak [producentkę Akson Studio - przyp.red.] na mojej ulicy rano, idąc do paczkomatu. I mówię: 'Aga, kto jest reżyserem obsady Akademii Pana Kleksa?'. A ona mi powiedziała: 'Nie wiem Ralph, ale się dowiem'. I pół godziny później dostałem smsa od Marty, u której byłem na zdjęciach próbnych do innego filmu i ona mnie pamiętała. Powiedziała, że nie ma dużo ról, ale że do mnie z tym wróci. No i okazało się, że jestem" - opowiadał 28-latek.

Instagram Post Rozwiń

Przypomnijmy, że Kaminski wraz z takimi artystami jako: IGO, Kaśka Sochacka, Mrozu, Artur Rojek, Monika Brodka, Bedoes i Sokół nagrał również promujący film Kawulskiego utwór "Całkiem Nowa Bajka".

Wideo KLEKS/IGO/Kaśka Sochacka/Mrozu/Artur Rojek/Brodka/Ralph Kaminski/Bedoes/Sokół - Całkiem Nowa Bajka

"Akademia Pana Kleksa": Świetna frekwencja, słabe oceny

"Akademia Pana Kleksa" już podczas pokazów przedpremierowych biła frekwencyjne rekordy, a gdy weszła do kin w całej Polsce od razu ustanowiła rekord. Film, który do regularnej dystrybucji trafił 5 stycznia, obejrzało już 840 tysięcy widzów. To najlepszy wynik po weekendzie otwarcia wśród wszystkich filmów od 2020 roku, czyli od czasów pandemii.



Produkcja nie zbiera jednak najlepszych opinii. Film skrytykowała m.in. Karolina Korwin Piotrowska. Także nasz recenzent Marcin Radomski miał do produkcji kilka uwag. "Zastosowana w filmie estetyka wydała mi się stylistycznie niespójna, podobnie jak niezborna była dla mnie sama akcja, przeskakująca z jednego poziomu na inny - niwecząc przy tym to, co w fantasy jest istotne: suspens. Przerost formy nad treścią. Brakuje całego fantastycznego sztafażu, słownej przewrotności i niewydarzonej menażerii przeróżnych postaci" - przekonywał ten ostatni.