W krótkim fragmencie filmu, który pojawił się na Instagramie reżysera, widzimy grupkę młodych ludzi stojących przy ognisku. Dziewczyny mają wianki na głowach, a jeden z bohaterów recytuje na głos coś, co brzmiało niczym modlitwa, lub zaklęcie. Reżyser Życia podkreślił, że horror, przypominający klimatem głośny "Midsommar. W biały dzień" Ariego Astera, będzie czerpał z demonologii słowiańskiej.



"Licho nie śpi": Oliwia Bieniuk i Wiktoria Gąsiewska w obsadzie

"HORROR z motywami demonologii słowiańskiej. "Licho nie śpi". Długo i z szacunkiem przygotowywałem się do tego filmu, pytałem czytałem, byłem na ceremonii nocy kupały. Niebawem mroczna i piękna historia" - napisał twórca "Licho nie śpi".



Reklama

Instagram Wideo

Oliwia Bieniuk: Wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"

Oliwia Bieniuk, która jest jedyną córką przedwcześnie zmarłej aktorki Anny Przybylskiej i byłego piłkarza Jarosława Bieniuka, ze światem mediów miała styczność już od dziecka. Tegoroczna maturzystka dziś sama próbuje swoich sił w show-biznesie.



O Oliwii, która jest aspirującą fotomodelką i influencerką, wkrótce może zrobić się jeszcze głośniej niż dotychczas. 18-latka kilka dni temu została ogłoszona uczestniczką kolejnej edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", która będzie emitowana na antenie Polsatu jesienią tego roku. Dla Oliwii to pierwszy program rozrywkowy, w którym weźmie udział.

Instagram Post

Wiktoria Gąsiewska: Kolejny horror

O Wiktorii Gąsiewskiej cała Polska usłyszała o niej w maju 2006 roku, kiedy premierę miał film "Jasminum" w reżyserii Jana Jakuba Kolskiego. Był on kinowym debiutem 7-letniej wówczas dziewczynki.

Na większą rolę Gąsiewska musiała czekać aż do 2013 roku, kiedy dołączyła do obsady popularnego serialu TVP "rodzinka.pl", wktóym wcieliła się w postać Agaty - dziewczyny granego przez Adama Zdrójkowskiego Kuby.

W ostatnich latach kariera aktorkę coraz częściej możemy oglądać na kinowym ekranie. Głośnym echem odbiła się zwłaszcza jej kreacje w polskich slasherze Bartosza M. Kowalskiego "W lesie dziś nie zaśnie nikt". Niebawem zobaczymy ją także w filmie: Krime Story. Love Story" Michała Węgrzyna.