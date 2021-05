​Olivia Wilde wyreżyseruje film o złotej medalistce igrzysk olimpijskich

Po sukcesie swojego debiutanckiego filmu "Szkoła melanżu" Olivia Wilde coraz śmielej poczyna sobie jako reżyserka. Dopiero co skończyła pracę nad filmem "Don't Worry Darling", a już przygotowuje się do wyreżyserowania biograficznego filmu "Perfect". Jego bohaterką będzie gimnastyczka Kerri Strug, a zagra ją Thomasin McKenzie.

Olivia Wilde /Toni Anne Barson/WireImage /Getty Images

Kerri Strug to bohaterka jednej z najbardziej dramatycznych historii, jaka rozegrała się na arenach olimpijskich. Ukoronowaniem jej kariery był występ w drużynowych zawodach w gimnastyce artystycznej podczas igrzysk w Atlancie w 1996 roku. Walka o złoty medal pomiędzy drużynami Stanów Zjednoczonych i Rosji trwała aż do finałowych skoków zawodniczek amerykańskich.



Młoda Dominique Moceanu oddała dwa nieudane skoki przez stół gimnastyczny zakończone upadkiem. Otrzymane za nie noty nie wystarczyły do pokonania Rosjanek. Na placu boju pozostała tylko Kerri Strug. Jej pierwszy skok również zakończył się upadkiem, a co gorsza, kontuzją - zerwała dwa więzadła.



Strug i jej słynący z morderczych treningów trener Bela Karolyi stanęli przed trudną decyzją. Gdyby Strug nie skoczyła, złoty medal zdobyłyby Rosjanki, a Amerykankom przypadłoby w udziale srebro. Kontuzjowana zawodniczka oddała w końcu swój skok i udało jej się go ustać na jednej nodze. Noty za ten skok wystarczyły do zdobycia złotego medalu, a do historii sportu przeszło zdjęcie, na którym trener Karolyi na rękach wynosi kontuzjowaną zawodniczkę z olimpijskiej areny. Był to pierwszy złoty medal olimpijski zdobyty przez amerykańskie gimnastyczki.

Zdjęcie Kerri Strug po historycznym skoku / Mike Powell / Getty Images

Scenariusz reżyserowanego przez Olivię Wilde filmu "Perfect" napisał Ronnie Sandahl ("Borg/McEnroe. Między odwagą a szaleństwem"). Studio Searchlight za prawa do tego scenariusza zapłaciło aż 15 milionów dolarów. W roli Kerri Strug wystąpi w nim znana z filmu "Jojo Rabbit" Thomasin McKenzie. Jak donosi portal "Deadline", Wilde spędziła ostatnie miesiące na przesłuchaniach aktorek ubiegających się o rolę gimnastyczki. McKenzie miała zachwycić podczas przesłuchania nie tylko reżyserkę, ale i producentów filmu.

Przełomem w karierze pochodzącej z Nowej Zelandii Thomasin McKenzie była rola w dramacie obyczajowym "Zatrzyj ślady". Na premierę czekają już trzy inne filmy z jej udziałem. To "Old" w reżyserii M. Night Shyamalana, "The Power of the Dog" Jane Campion oraz nowy film Edgara Wrighta "Last Night in Soho".