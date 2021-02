Olivia Wilde i Harry Styles? Tej parze nikt nie dawał szans

Olivia Wilde i Harry Styles? Tylko wybrane osoby wiedziały o tym, że 27-letni piosenkarz spędza coraz więcej czasu w towarzystwie 36-letniej aktorki, a od teraz także i reżyserki. Gdy jednak wieść o romansie dotarła do mediów, randkowanie w ukryciu przestało być możliwe.

Olivia Wilde /John Shearer /Getty Images

"Ten związek staje się coraz bardziej poważny" - donosi źródło, na które powołuje się serwis People.

Dzieląca parę różnica wieku, na tle innych związków w Hollywood nie jest może największa, niemniej to właśnie ona jest najczęściej komentowaną kwestią w przypadku tego związku. Mimo to para wydaje się szczęśliwa. A z pewnością jest to prawda w odniesieniu do Olivii Wilde, która przy boku młodego brytyjskiego wokalisty wyraźnie rozkwitła.

Jak informują amerykańskie media, para spędza ze sobą coraz więcej czasu i związek zaczyna stawać się coraz bardziej poważnym.

Mimo przeszkód wynikających z trwającej pandemii równie dobrze dzieje się na planie reżyserowanego przez Olivię Wilde filmu, w którym gra rzecz jasna jej wybranek. Czy "Don't Worry Darling" okaże się sukcesem trudno wyrokować, ale sukcesem wydaje się relacja, jaką zbudowana została między wokalistą a reżyserującą film aktorką.

Źródła, na które powołuje się serwis "People", twierdzą bowiem, że obydwoje na planie zachowują się w pełni profesjonalnie.

