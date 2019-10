Olga Tokarczuk laureatką literackiego Nobla za rok 2018

Polska pisarka Olga Tokarczuk została laureatką literackiego Nobla za rok 2018 - poinformowała w środę Szwedzka Akademia. To pierwszy literacki Nobel dla Polaka od 23 lat, gdy w 1996 r. otrzymała go Wisława Szymborska.

Olga Tokarczuk /Roberto Ricciuti /Getty Images

Jak podała Szwedzka Akademia, Tokarczuk otrzymała nagrodę "za wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją prezentuje przekraczanie granic jako formę życia".

Tokarczuk jest autorką m.in.: "Podróż ludzi Księgi", "Prawiek i inne czasy", "Gra na wielu bębenkach", "Prowadź swój pług przez kości umarłych", "Księgi Jakubowe" oraz "Bieguni", za którą w 2018 r. otrzymała międzynarodową Nagrodę Bookera.



W 2017 roku Agnieszka Holland nakręciła film "Pokot", który powstał na podstawie książki Tokarczuk "Prowadź swój pług przez kości umarłych". Pisarka była też współautorką scenariusza.



Tokarczuk odpowiada również za scenariusz spektaklu telewizji "E.E.", który w 1998 roku wyreżyserowała, na podstawie powieści pisarki, Maria Zmarz-Koczanowicz



Inne filmy, których literackim pierwowzorem była twórczość Tokarczuk, to krótkometrażowy obraz Agnieszki Smoczyńskiej "Aria diva" (na podstawie opowiadania "Ariadna na Naksos"), "Żurek" Ryszarda Brylskiego (opowiadanie "Żurek") oraz "Zniknięcie" Adama Uryniaka (na podstawie opowiadań ze zbioru 'Bieguni").



Według ekspertów, szwedzkich literaturoznawców, którzy obserwowali ogłoszenie werdyktu w studiu telewizji publicznej SVT, Nobel dla Tokarczuk jest w pełni zasłużony i może być głosem przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi w Polsce. Jak stwierdzono, polska pisarka "nie jest lubiana przez obecne władze w Polsce". "W pewnym sensie to autorka polityczna" - stwierdzono.

Szwedzki największy dziennik "Dagens Nyheter" w weekend poprzedzający ogłoszenie nagród Nobla opublikował obszerny wywiad z Tokarczuk, w którym pisarka opowiada o sytuacji politycznej w Polsce oraz wielokulturowej historii kraju. Dziennikarz, jak sam przyznaje, celowo nie decyduje się zapytać swojej rozmówczyni, czy spodziewa się Nagrody Nobla.

Wielkim tematem Olgi Tokarczuk jest różnorodność kulturowa" - powiedział po ogłoszeniu werdyktu o przyznaniu literackiego Nobla przewodniczący Komitetu Noblowskiego Anders Olsson.

Według szwedzkiej agencji prasowej TT Olga Tokarczuk o przyznaniu jej nagrody dowiedziała się, siedząc w samochodzie w Niemczech. "Jestem zaskoczona i szczęśliwa. Jest to dla mnie ważne, że otrzymuję nagrodę od odnowionej Akademii Szwedzkiej. Pochodzę z Europy Środkowej i jest to dowód, że literatura środkowoeuropejska wciąż ma światu coś ważnego do opowiedzenia" - powiedziała Olga Tokarczuk.