Olga Kalicka pożegnała na Instagramie zmarłego na koronawirusa reżysera Giovanny Castellanosa. "Wrzucam nasze zdjęcie w kolorze, bo taki pozostaniesz w mojej pamięci" - napisała.

W niedzielę do mediów dotarła smutna wiadomość o śmierci reżysera teatralnego Giovanny Castellanosa, który od lat był związany z polskim teatrem. O jego odejściu poinformowały w mediach społecznościowych krakowska Bagatela oraz warszawski Kwadrat. Kolumbijczyk miał zaledwie 40 lat.



"Z niedowierzaniem i wielką przykrością przekazujemy wam bardzo smutną wiadomość. Dzisiaj zmarł Giovanny Castellanos. Kapitalny, wspaniały, ciepły i pełen radości życia człowiek. Jeszcze dosłownie kilka dni temu pracował nad przygotowaniem premiery "Ich czworo". Będzie nam brakować jego energii, talentu i serdeczności" - przekazał za pośrednictwem Facebooka Teatr Bagatela.

"Ten diabelski Covid nie tylko zamyka nam świat, ale zabija naszych przyjaciół, może wkrótce zabić nas" - dodał w facebookowym wpisie Andrzej Nejman, dyrektor Teatru Kwadrat.

Giovanny Castellanos współpracował z wieloma polskimi aktorami teatralnymi, którzy po jego śmierci pogrążyli się w żałobie. Wśród nich była m. in. Olga Kalicka, która postanowiła pożegnać Kolumbijczyka w mediach społecznościowych. Aktorka opublikowała ich wspólne zdjęcie, pod którym zamieściła przejmujący wpis.

"Giova! Wrzucam nasze zdjęcie w kolorze, bo taki pozostaniesz w mojej pamięci! Urządzaj tam na górze anielski teatr... Giovanny Castellanos - reżyser sztuki "Nie książka zdobi człowieka", z którym miałam niesamowitą przyjemność pracować i miałam nadzieję na niejeden wspólny spektakl..." - napisała.

Zaapelowała też do swoich fanów: "To nie są żarty! Koronawirus odbiera nam przyjaciół, rodziny... Musimy na siebie uważać! Dbajmy o siebie i bliskich. Czasami to tylko kilka dni, godzin...".

