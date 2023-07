Olga Chajdas z nagrodą na festiwalu w Karlowych Warach

Za swój nowy film "Imago" polska reżyserka Olga Chajdas zdobyła Nagrodę Międzynarodowej Krytyki FIPRESCI na kończącym się Międzynarodowym Festiwalu w Karlowych Warach. To wielki sukces!

"Imago" zostało świetnie przyjęte przez międzynarodową widownię festiwalu w Karlowych Warach.



"Oglądając 'Imago' miałem wrażenie, jakbym po latach odkrył stronę B kasety wspaniałej undergroundowej kapeli z lat 80. i odnalazł tam zaginiony przebój" - pisał po premierze krytyk Cineuropa.

"Rzadko w kinie artystycznym zdarza się tak wyrazista bohaterka. Lena Góra (także współautorka scenariusza) tworzy osobistą, bolesną kreację, w której zanurza się bez reszty, w efekcie tworząc jedną z najbardziej zapadających w pamięć postaci w ostatnim rozdziale kina artystycznego" - dodał autor.

"To story o dziewczynie, o mamie, o mamach, o Polsce, o tamtych czasach, o losie, o naznaczeniu. Wszystko to w podobnych dawkach. Odbija się czkawką. To komplement. Ten film powinien obchodzić, ma boleć. (...) Na pierwszym planie Ela - w tej roli w zasadzie nieschodząca z ekranu Lena Góra , aktorskie odkrycie sezonu, również współautorka scenariusza" - pisze o filmie w recenzji dla Interii krytyk Łukasz Maciejewski, który na swym profilu na Facebooku poinformował o nagrodzie dla Olgi Chajdas.

"Imago": O czym to jest film?

"Imago" to post-punkowy dramat psychologiczny o młodej kobiecie łaknącej życia pośród szarości PRL-u, to opowieść o więzi matki i córki, głodzie wolności, seksie i medytacji. Historia rozpoczyna się w Trójmieście w 1987 roku, a kończy w 1989, po pierwszych wolnych wyborach w Polsce. Jej tłem jest buntownicza trójmiejska scena muzyczna końca lat 80., kulturalny i społeczny fenomen tego okresu i zapowiedź rewolucyjnych zmian w Polsce. "Imago" to mocne i głośne kino o różnych odcieniach transformacji oraz portret kobiety, jakiego w polskim kinie jeszcze nie było.

Film powstał w koprodukcji polsko-holendersko-czeskiej, producentem filmu jest Apple Film Production.

Tytuł został zaproszony do konkursu głównego festiwalu mBank Nowe Horyzonty, który rozpoczyna się 21 lipca. Pokaz we Wrocławiu będzie polską premierą produkcji, w której główną rolę gra Lena Góra ("Roving Woman"). Aktorka jest również współscenarzystką filmu "Imago".

Zdjęcie Ekipa filmu "Imago" na festiwalu w Karlowych Warach / materiały prasowe