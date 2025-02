Alec Baldwin rozpoczynał karierę w latach 80. XX wieku sitcomie "The Doctors". Jego kinowym debiutem była drugoplanowa rola w filmie "Twoja na zawsze, Lulu" (1987), jednak ekranową obecność znacząco zaznaczył dopiero rok później w "Soku z żuka" Tima Burtona.



Alec Baldwin i Kim Basinger: wybuchowa miłość

W 1990 roku na planie komedii romantycznej "Zawód pan młody" Baldwin poznał partnerującą mu na ekranie Kim Basinger. Aktorka była już wtedy światową gwiazdą — inteligentna, zmysłowa i zachwycająca pod wieloma względami.

Wcześniej Basinger była żoną charakteryzatora Rona Snydera - rozwiedli się w 1989 roku i przez kilka lat płaciła byłemu partnerowi alimenty w wysokości 9 tys. dolarów miesięcznie.

Gdy Alec Baldwin spotkał Kim, był przekonany, że żadna kobieta nie jest w stanie zająć jego serca. Poznali się na planie filmu i już wtedy między nimi wrzało. Mimo że byli w sobie zakochani bez pamięci, to ich kłótnie wywoływały chaos na planie. Członkowie ekipy wspominali, że "krzesła fruwały w powietrzu". A co mówił o ukochanej Baldwin?

"Kim jest zupełnie inna, niż ją sobie wyobrażałem. Jest zabawna, ma zwariowane poczucie humoru, jest dobra i piękna. Po prostu ucieleśnienie moich marzeń" - opowiadał w wywiadzie dla "People".

Ich romans był gorący, a już po pierwszej randce prowadzili nieprzyzwoite rozmowy przez telefon. Gdy aktorowi odebrano telefon, pobił kierownika produkcji.

W 1992 roku wszyscy żyli informacją o zaręczynach pary, ale zanim doszło do ślubu, Kim wyrzuciła aktora z mieszkania. Dlaczego? Był widziany na kolacji ze swoją byłą narzeczoną, Janine Turner. Basinger była chorobliwie wręcz zazdrosna o partnera. Ale Baldwin nie poddawał się i publicznie błagał ukochaną, by do niego wróciła.

W 1993 roku para wzięła ślub, który odbił się szerokim echem w mediach. W tamtym okresie żaden inny duet nie był tak często fotografowany. Na wydarzeniu nie brakowało kontrowersji, a gości weselnych zabawiał m.in. Paul Newman.



W 1995 roku na świat przyszła ich córka Ireland Baldwin (dziś modelka i aktorka). Przez lata uchodzili za zgodną i kochającą się parę — wspierali się w różnych tarapatach, także finansowych. Basinger stała się bankrutką, która straciła nadzieje na sukces w branży filmowej. Dlatego otrzymanie Oscara, było dla niej ogromnym zaskoczeniem. Baldwin bardzo zazdrościł żonie zwycięstwa.

Małżeństwo przetrwało tylko 9 lat i zakończyło się długotrwałą batalią o prawo do opieki nad jedynym dzieckiem pary. To właśnie wtedy Alec — wybuchowy i niestroniący od soczystych powiedzonek — stał się ulubieńcem tabloidów.

Pobił paparazzo, który fotografował go z Kim, gdy wychodzili ze szpitala po urodzeniu Ireland. Pobił na parkingu kierowcę (Polaka), który zajął mu miejsce parkingowe. Kierowano go na terapię i twierdził, że jest uzależniony od Kim. Dopiero po latach przyznał, że oboje byli narcyzami.

Podobno początkiem końca tego małżeństwa były incydenty, gdy aktor tracił panowanie nad sobą. A gdy te sytuacje zaczęły mieć miejsce w obecności córki, Basinger ostrzegła partnera, że doprowadzi do rozstania i zniszczenia rodziny.

Sądowa batalia o dziecko była koszmarem. Basinger mówiła, że Baldwin jest tyranem, a on nazywał swoją byłą żonę "wrzodem na tyłku". W autobiograficznej książce "A Promise to Ourselves: A Journey Through Fatherhood and Divorce" Baldwin opisał walkę o opiekę nad ich córką. Twierdził, że kosztowała go ponad milion dolarów, a jego byłą żonę pół miliona więcej.

Moment otrzeźwienia przyszedł dopiero w 2015 roku, gdy byli małżonkowie spotkali się przy szpitalnym łóżku córki, która uzależniła się od narkotyków.

Baldwin i Basinger po latach

Kim Basinger nigdy więcej nie związała się z kimkolwiek na dłużej. Skupiła się na akcjach pro-eko i promocji wegetarianizmu.

"Czas był już najwyższy, żebym spróbował czegoś nowego" - mówił kilkanaście lat temu Alec Baldwin. - Czy się denerwowałem? Oczywiście! To było jak początek długiej podróży". Aktorowi chodziło o ślub z młodszą o 23 lata instruktorką jogi Hilarią Thomas, która z niewiadomych przyczyn przez lata udawała Hiszpankę. Zważywszy na jego poprzednie doświadczenia, które swego czasu obszernie relacjonowała prasa brukowa, taka deklaracja świadczyła o optymizmie. Z drugą żoną ma siódemkę dzieci.

Od kilku lat Baldwin z żoną prowadzą podcast "What's One More?" ("Dlaczego nie jedno więcej?"). Małżonkowie rozmawiają w nim ze swoimi znanymi przyjaciółmi, specjalistami, twórcami i różnymi gośćmi o związkach, rodzicielstwie, działalności charytatywnej oraz o tym, jak możemy inspirować innych do bycia lepszym".