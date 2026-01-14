Ogłoszono nominacje do nagrody BAFTA Rising Star. Kto zawalczy o statuetkę?
Ogłoszono listę nominowanych do nagrody BAFTA Rising Star. Kto z młodych talentów ma w tym roku szansę wygrać tę prestiżową statuetkę?
Nominowani do BAFTA Rising Star Award zostali ogłoszeni 14 stycznia podczas konferencji prasowej w Londynie. Nagroda , która zwraca uwagę na najbardziej obiecujące talenty aktorskie w branży filmowej, przyznawana jest już po raz dwudziesty pierwszy. To jedyna statuetka BAFTA, o której decydują brytyjscy widzowie.
Oto pełna lista pięciu tegorocznych nominowanych do nagrody BAFTA Rising Star:
Chase Infiniti ("Jedna bitwa po drugiej"),
Miles Caton ("Grzesznicy"),
Archie Madekwe ("Kameleon"),
Robert Aramayo ("I Swear"),
Posy Sterling ("Lollipop").
W zeszłym roku nagrodę BAFTA Rising Star otrzymał David Jonsson. Poprzednimi zwycięzcami byli m.in.: Kristen Stewart, Tom Holland, Daniel Kaluuya i Letitia Wright.
Pozostałe nominacje zostaną ogłoszone 27 stycznia. Ceremonia wręczenia nagród BAFTA odbędzie się 22 lutego 2026 roku w Royal Festival Hall w Londynie. Wydarzenie poprowadzi Alan Cumming.
