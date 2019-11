"Oficer i szpieg” Polańskiego przebojem francuskich kin

W środę 13 listopada do francuskich kin wszedł najnowszy film Romana Polańskiego pt. "Oficer i szpieg". Po zaledwie jednym dniu wyświetlania, tytuł zgromadził ponad 46 tysięcy widzów.

"Oficer i szpieg" trafił już na ekrany francuskich kin /MARTIN BUREAU / AFP

"Oficer i szpieg": Oskarżony [recenzja]

Według informacji, które przekazał na swoim Twitterze Jérôme Hilal (szef dystrybucji kinowej w Gaumont), "Oficer i szpieg" łącznie z przedpremierami ma już na koncie 56 580 widzów i wpływy w wysokości 413 tysięcy dolarów. Film trzykrotnie przebił wynik wchodzącego w tym samym czasie "Le Mans 66" z Christianem Bale'em i Mattem Damonem, plasując się na pierwszym miejscu francuskiego boxoffice'u.



Portal Screen Daily podaje, że jest to trzecie najlepsze otwarcie wśród francuskich produkcji w tym roku (na pierwszym i drugim miejscu znajdują się największe przeboje kinowe nad Sekwaną: "Niewinne kłamstewka 2" oraz "I znowu zgrzeszyliśmy, dobry Boże!"). Jest to jednocześnie najlepsze otwarcie filmu Romana Polańskiego od 33 lat.



Screen Daily podkreśla, że "Oficer i szpieg" ma szansę stać się hitem na miarę "Pianisty" i zgromadzić ponad milion widzów we Francji.



"Oficer i szpieg" opowiada opartą na faktach historię Alfreda Dreyfusa, francuskiego oficera skazanego na dożywocie za zdradę swojej ojczyzny i zesłanego na wygnanie. Georges Picquart, nowy szef wywiadu, wkrótce po uwięzieniu Dreyfusa odkrywa, że dowody przeciwko skazanemu zostały spreparowane. Wbrew swoim przełożonym Picquart postanowi za wszelką cenę ujawnić prawdę. Stawką w tej grze jest nie tylko błyskotliwie rozpoczęta kariera Picquarta, ale i wielki międzynarodowy skandal, który zmieni bieg historii.



W rolach głównych występują nagrodzony Oscarem Jean Dujardin ("Artysta", "Wilk z Wall Street"), Louis Garrel ("Marzyciele") i Emmanuelle Seigner ("Wenus w futrze"). Autorem zdjęć jest wybitny polski operator Paweł Edelman, od filmu "Pianista" na stałe współpracujący z Polańskim.



"Oficer i szpieg" trafi na ekrany polskich kin 27 grudnia.