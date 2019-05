Ofiara Kevina Spacey'a pozostanie anonimowa

W 2018 roku anonimowy masażysta oskarżył dwukrotnego zdobywcę Oscara Kevina Spacey'a o molestowanie seksualne. Do zdarzenia miało dojść w prywatnej rezydencji w Malibu w Kalifornii w 2016 roku. Jak podaje serwis "Variety", decyzją sędziego federalnego tożsamość domniemanej ofiary aktora nie zostanie podana do publicznej wiadomości.

Kevin Spacey /Scott Eisen /Getty Images

Według aktu oskarżenia Spacey próbował pocałować masażystę, a później zmusił go, by ten złapał go za genitalia.

Reklama

Prawnicy aktora wnioskowali o ujawnienie tożsamości pozywającego. Ostatecznie nie zgodził się na to prowadzący sprawę sędzia federalny Ronald Lew.

"Sąd uważa, że anonimowośc jest niezbędna do zapewnienia pozywającemu prywatności oraz ochrony jego osoby przed dalszymi traumatycznymi zdarzeniami" - tłumaczono decyzję sądu w specjalnym oświadczeniu.



Wideo Kevin Spacey: Let Me Be Frank

Spacey jest także oskarżony o molestowanie seksualne w innej sprawie. W Nuntacket w Massachusetts toczy się postępowanie przeciwko niemu z powództwa kelnera, którego aktor miał dotykać w miejscach intymnych.



Zdobywca Oscara za "Podejrzanych" i "American Beauty" został w 2017 roku oskarżony przez aktora Anthony'ego Rappa o niedwuznaczne sugestie, gdy ten był nastolatkiem. Zaraz pojawiły się kolejne doniesienia o nieprzyzwoitym zachowaniu Spacey'a.

W wyniku tych wiadomości aktor stracił rolę w serialu "House of Cards" oraz filmie "Wszystkie pieniądze świata". Od tamtej pory nie zaangażowano go do nowego projektu.

W grudniu 2018 roku Spacey opublikował w internecie film, w którym odniósł się do oskarżeń. Wybrana przez niego forma zaowocowała krytyką ze strony niemal każdego środowiska.