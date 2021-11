2020 rok był dla Antoniego Królikowskiego wyjątkowo trudny. Najpierw stracił ukochanego tatę, później przyszła pandemia koronawirusa i zamknięcie w czterech ścianach bez możliwości realizowania większości projektów zawodowych.



Dodatkowo aktor zakończył wówczas swój związek z Katarzyną Dąbrowską, a u jego boku pojawiła się Joanna Opozda . Od tego czasu aktor wyraźnie odżył. W sierpniu tego roku wziął ślub, a obecnie wraz z Opozdą spodziewają się dziecka.



I być może sporą liczbą nowych obowiązków artysta może tłumaczyć wpadkę, którą ostatnio zaliczył. Antoni Królikowski został przyłapany na zakupach bez maseczki, tym samym nie wypełnił obowiązku zakrywania ust i nosa. Zdjęcia "odsłoniętego" Królikowskiego pojawiły się w gazecie "Fakt".



"To był jakiś przypadek, bo zawsze noszę maseczkę przy sobie, zwłaszcza w sytuacji zakupów. Naprawdę dbam o te sprawy, zawsze chodzę w maseczkach. Noszę ją, choć to nie jest wygodne, a nagle ktoś robi mi takie zdjęcie, które nie oddaje tego, jak się zachowuję na co dzień, ani moich poglądów na temat noszenia maseczek. Wszystkim zdrowia życzę" - usprawiedliwiał swoje zachowanie w rozmowie z dziennikiem Królikowski.

