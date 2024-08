Odrzucił występ w "Deadpoolu". Wszyscy byli w szoku, teraz wiemy dlaczego!

"Deadpool i Wolverine": Gwiazdorska obsada miała być jeszcze większa!

Reese i Wernick wyjawili, że pierwotnie niektóre sceny zakładały udział innych znanych gwiazd Hollywood. W "Deadpool i Wolverine" miała pojawić się cała szóstka z ekipy Avengers: Hulk, Czarna Wdowa, Hawkeye, Thor, Kapitan Ameryka i wspomniany już Iron Man.

"Nikomu o tym nie powiedzieliśmy, ale była wersja tej sceny bardzo, bardzo wcześnie, która nie została napisana, ale braliśmy ją pod uwagę, w której wszyscy Avengersowie byli w pokoju" — powiedział Wernick.

Pojawił się również pomysł, aby Peter, grany przez Roba Delaneya, był w pokoju z Deadpoolem, co doprowadziłoby do żartu, że Deadpool nie byłby w stanie podnieść młota Thora, ale Peter byłby w stanie zrobić to z łatwością.

Finalnie sceny zostały rozpisane tylko z jednym oryginalnym przedstawicielem Avengers. Robert Downey Jr. Został zaproszony do współpracy nad nowym filmem i konsekwentnie otrzymywał nowe zarysy scenariusza.

"Deadpool i Wolverine": RObert Downey Jr. powiedział "nie"

Chodzi mi o to, że chcielibyśmy mieć Downeya Rhett Reese

"Chcieliśmy, aby zagrał epizodycznie. Napisaliśmy scenę z Happym i Downeyem" - powiedział Wernick.

Scena, o której mowa, znajduje się na początku nowej produkcji Marvel Studios. Deadpool użył maszyny czasu Cable'a, aby przeskoczyć do Sacred Timeline i móc ubiegać się o miejsce w składzie Avengers. Deadpool spotyka się z Happy Hoganem (Jon Favreau), który go odrzuca, ponieważ Deadpool jest zbyt egocentryczny dla Avengers i po prostu nie jest graczem zespołowym.

Oryginalna scena napisana została głównie z Happy Hoganem, lecz Reynolds również chciał w niej Downeya.

"Ryan Reynolds napisał scenę z nimi oboma, więc mieliśmy nadzieję, że uda nam się zdobyć Downeya" - podsumował Reese.

Scenarzyści twierdzili, że nikt nie mówi "nie" na propozycje Reynoldsa, dlatego byli pewni, że były Iron Man podejmie się gościnnego występu. Gwiazdor jednak ich zaskoczył i odrzucił angaż cameo!

Downey powróci do Marvel Cinematic Universe jako złowrogi Doktor Doom w "Avengers: Doomsday" w 2026 roku i "Avengers: Secret Wars" w 2027 roku. Oba filmy wyreżyserują bracia Russo.

"Za kulisami nie wiedzieliśmy o Doktorze Doomie" - wyznał Wernick. "Pisaliśmy sceny, a Downey je czytał, ale nie wiedzieliśmy za kulisami chodzi o Doktora Dooma".

