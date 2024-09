Odkryła sposób na odcięcie się od presji? "Chciałabym być człowiekiem"

Kariera Zendayi rozpoczęła się w 2010 roku w serialu "Taniec rządzi". Jednak w przeciwieństwie do swoich koleżanek z planu, postanowiła szybko zerwać z wizerunkiem "gwiazdki Disneya". Kolejne lata były dla niej szansą na rozwój i zyskanie ogromnej sławy.



Oprócz rozlicznych nominacji Zendaya ma na swoim koncie również wiele nagród. W 2020 roku za rolę w serialu "Euforia" Zendaya otrzymała przyznawaną przez Academy of Television Arts & Sciences nagrodę Emmy w kategorii Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym oraz nagrodę MTV — Złoty Popcorn, w kategorii Najlepsza rola telewizyjna.

Zendaya: odkryła sposób na odcięcie się od presji?

Podczas jednego z pokazów filmu "Diuna: Część Druga" , aktorka podzieliła się swoimi przemyśleniami o presji i niepewności "czy sobie poradzi". Podkreśliła, że przede wszystkim chciałaby być postrzegana jako "osoba".



"Często czuję, że nie nadaję się do roli. Kocham swoją pracę, jestem bardzo wdzięczna. Uwielbiam to co robię, uwielbiam być na planie, naprawdę to kocham, ale - nie zrozumcie mnie źle - często boję się tej części".

Wyjaśniła też, że jako introwertyczce trudno było znaleźć w sobie śmiałość, dlatego moda stała się dla niej ważnym elementem życia — była prawdziwą zbroją i motywacją do wychodzenia ze swojej strefy komfortu i wykonywania pracy.

"Chciałabym być człowiekiem i żeby inni to widzieli jako pierwsze. Niekoniecznie wiem, czy potrafię sobie ze wszystkim poradzić. Wiem, że są ludzie, którzy cieszą się ze sławy i mocy, która za nią idzie, ale nie wiem, czy to dla mnie".

To nie pierwszy raz, gdy aktorka wypowiada się o sławie i dyskomforcie, jaki czas w niej wywołuje. Na początku roku mówiła o swoich "skomplikowanych odczuciach" względem dziecięcego aktorstwa i sławy w młodym wieku.