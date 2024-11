Od strachu do romantycznego kochanka. Tak wampiry zmieniły kino

Wampiry towarzyszą nam w kinie od lat, a w świadomości społeczeństwa żyją od wieków. Niegdyś przedstawiane jako krwiożercze (krwiopijcze?) bestie z czasem przerodziły się w pożądanych kochanków i uwielbianych bohaterów filmów, seriali i powieści.

Wampiry: od postrachu do mrocznego kochanka

Na przestrzeni lat w fizjonomii i charakterystyce wampirów wiele się zmieniło. Niegdyś wyobrażano je sobie jako blade istoty z przerażającymi kłami, które tylko czyhają na świeżą krew. Jednak kolejne pokolenia coraz bardziej normalizowały wygląd tych bestii - stawały się bardziej ludzkie, ich wygląd łagodniał i z czasem bez problemu wtapiały się w tłum. Zaczęły zmagać się z "codziennymi" problemami i coraz bardziej upodabniać się do nas.

Doskonałym przykładem jest seria filmów "Zmierzch" , które swego czasu podbijały kina, a nastolatki wzdychały do Roberta Pattinsona w roli tajemniczego Edwarda. W trakcie rozmowy dotarłyśmy jednak do wniosku, że takie przedstawienie wampirów, który zaserwowała nam Stephanie Meyer oraz producenci ekranizacji jej powieści, należy do jednego z najgorszych i najbardziej obraźliwych przedstawień tych istot.

Tamtejsze wampiry nie tylko utraciły kły, ale także przestały żywić się ludzką krwią oraz jedynym, co powstrzymuje je przed wyjściem na słońce, nie jest natychmiastowa śmierć a... błyszczenie. Patrząc na takie przedstawienie tych magicznych istot, trudno jest brać je na poważnie.

Nie bez znaczenia jest też dobór aktorów do takich produkcji. Z czasem, zamiast używać ogromnej ilości charakteryzacji, by jak najbardziej przerazić widza, producenci zaczęli zatrudniać coraz przystojniejszych aktorów, którzy uwodzili kolejne bohaterki. Damon Salvatore z serialu "Pamiętniki wampirów" czy wspomniany Edward Cullen ze "Zmierzchu" to zaledwie kilka przykładów z dziesiątek produkcji, które zapraszały do wampirzego świata poprzez przyjemne dla oka twarze przystojniaków, przykuwając uwagę nie tylko niczego niespodziewających się filmowych nastolatek, ale też ogromnej rzeszy widzek.



Na szczęście w świecie kina nie brakuje przykładów produkcji, które szanują "cechy charakterystyczne" wampirów, jednocześnie nie obawiając się zabawy konwencją. W trakcie rozmowy wymieniłyśmy kilka tytułów z ostatnich lat, które przełamują negatywny obraz pozostawiony przez filmy o miłości Belli i Edwarda.



Najlepsze filmy o wampirach

Na koniec wspólnej dyskusji wytypowałyśmy kilka produkcji, które według nas powinny znaleźć się na liście "do obejrzenia" każdego z nas, a także należą do grona naszych ulubionych filmów. Wśród wymienionych tytułów znalazły się zarówno starsze jak i nieco nowsze obrazy.

"O dziewczynie, która wraca nocą sama do domu" (2014) - Kiedy w zepsutym do szpiku kości Bad City piękna i samotna wampirzyca spotyka jedynego uczciwego mężczyznę w mieście, staje się jasne, że nic już nigdy nie będzie takie samo. Ale czy w miejscu, gdzie przestępczość, narkotyki i prostytucja są na porządku dziennym, może narodzić się prawdziwa miłość? Film jest romansem, ale nie takim, jak myślimy — to wytwór wyjątkowej miłości między różnymi gatunkami filmowymi, które doskonale się mieszają.



"Humanitarna wampirzyca poszukuje osób chcących popełnić samobójstwo" (2023) - Mogłoby się wydawać, że pochodząca z Quebecu Sasha (Sara Montpetit) to nastolatka, która zmaga się z typowymi dla tego wieku problemami. Nic bardziej mylnego, a to dlatego, że bohaterka jest... młodą wampirzycą. W dodatku nad wyraz empatyczną i wrażliwą, niegotową na to, by dla zaspokojenia głodu pić ludzką krew. Dziewczyna stanowi spory zawód dla swoich najbliższych, ale czy uda jej się znaleźć sposób na przetrwanie?

"Dracula" (1931) - Złowrogie zamczysko Draculi, usytuowane w cieniu niebotycznych Karpat, od zawsze napełniało grozą serca mieszkańców Transylwanii. Jednak pierwotne zło opuściło swoją dotychczasową kryjówkę i wkrótce to angielska ziemia spłynie krwią. To klasyczne, filmowe arcydzieło Toda Browninga z niezapomnianym Belą Lugosim w roli legendarnego wampira - hrabiego Draculi, którego kreacja na stałe zapisała się w historii kina.

Wśród wymienionych produkcji znalazły się także takie filmy jak: "Od zmierzchu do świtu" (1996), "Nosferatu. Symfonia grozy" (1922), "Horror Draculi (1958) czy "Co robimy w ukryciu" (2014).

