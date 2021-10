Do incydentu doszło w czwartek, 14 października, wieczorem. W Memoriale organizowany był pokaz filmu Agnieszki Holland "Obywatel Jones" opowiadającego o brytyjskim reporterze, który w 1933 roku opisał Wielki Głód na Ukrainie. Wydarzenie było organizowane we współpracy z Instytutem Polskim w Moskwie.

Około 15 minut po rozpoczęciu projekcji na salę wdarło się około 30 zamaskowanych osób - powiedziała PAP przedstawicielka Memoriału Irina Ostrowska. Jak oceniła, napastnikami byli młodzi ludzie nazywani "tituszkami". Jest to określenie chuliganów wynajmowanych do różnego rodzaju incydentów.

Reklama

Atak na widzów podczas pokazu filmu Agnieszki Holland

Napastnicy weszli na scenę i zaczęli wyzywać zgromadzonych: "Swołocze!", "Faszyści!", "Wynocha z Rosji!", "Nie ma miejsca dla zagranicznych agentów!". Memoriał został uznany przez władze rosyjskie za organizację pozarządową, "pełniącą funkcje zagranicznego agenta".

Ostrowska dodała, że napastnicy najpierw krzyknęli do zgromadzonych na sali, by położyli się na podłodze. Przyznała, że ten rozkaz mógł wzbudzić lęk, zwłaszcza że wielu gości to osoby w wieku starszym.

"W pewnym momencie zdaje się [napastnicy] zrozumieli, że wezwaliśmy policję i grupą pobiegli do wyjścia. Jednak schwytaliśmy trzech, po prostu stanęliśmy w drzwiach i nie przepuściliśmy ich" - relacjonowała.

Na miejsce przyjechała policja, która zabrała trzech sprawców na komisariat. Z policjantami pojechali także pracownicy Memoriału. Na sali pozostali widzowie i pracownicy Memoriału. Policja zbiera od wszystkich wyjaśnienia w sprawie incydentu.

Ostrowska wskazała, że projekcja odbyła się zgodnie z przepisami i że film ma odpowiednie zezwolenie. Podkreśliła, że "jest to film absolutnie antywojenny" i że nie może zrozumieć, kto zorganizował incydent i zlecił atak.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Obywatel Jones" [trailer] materiały dystrybutora

"Obywatel Jones" Agnieszki Holland: Film historyczny

Agnieszka Holland na festiwalu w Gdyni w 2019 roku mówiła, że "Obywatel Jones" to film historyczny, ale pytania, które stawia, są "ciągle albo znowu aktualne".



"Czym jest dziennikarstwo? Czym jest prawda? Czym są fake newsy i dlaczego są używane? Czym jest korupcja mediów i do czego prowadzi tchórzostwo rządów? Do czego prowadzi obojętność społeczeństw? Jaka jest cena odwagi w trudnych czasach i czy dziennikarz nie ma obowiązku być odważnym? Myślę że są takie czasy, kiedy odwaga co prawda jest droga, ale szalenie ważna. Myślę, że odważni powinni być nie tylko dziennikarze, ale również filmowcy" - stwierdziła.

Film jest oparty na faktach. To historia młodego walijskiego dziennikarza Garetha Jonesa, piszącego w latach 30. XX wieku, który odkrył tajemnicę Wielkiego Głodu na Ukrainie. Publikacje Jonesa nie tylko pokazały Zachodowi, co działo się na Ukrainie, ale także zainspirowały George'a Orwella do napisania "Folwarku zwierzęcego".

"Obywatel Jones": Zdjęcia w Krakowie 1 / 10 Trwają zdjęcia do nowego filmu Agnieszki Holland "Obywatel Jones". Część zdjęć realizowana jest w Krakowie. - Kraków jest bardzo fotogenicznym miastem. W Urzędzie Miasta Krakowa gramy Londyn, a na ulicy Zyblikiewicza gramy Moskwę - powiedziała dziennikarzom Agnieszka Holland. Spotkanie z reżyserką odbyło się 7 kwietnia 2018 roku. Film ma trafić na ekrany kin na początku 2019 roku. Źródło: INTERIA.PL udostępnij