Obsada tego filmu to marzenie! Najgorętsze nazwiska w filmowym hicie

"Na noże 3": "Wake Up Dead Man" nową częścią kultowego cyklu

Trzecia część cyklu filmowego Riana Johnsona ma nosić tytuł "Wake Up Dead Man" i być najniebezpieczniejszą zagadką, jaką przyjdzie rozwiązać Benoitowi. W roli głównej powraca oczywiście Daniel Craig, a zdjęcia do filmu mają wystartować wkrótce. Premierę zaplanowano na 2025 rok. Tak jak i druga część, i ta będzie dostępna w serwisie Netflix. Powoli docierają do mediów również kolejne informacje obsadowe.

Reklama

W zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy się, że do obsady "Wake Up Dead Man, A Knives Out Mystery" dołączą - znany z serialu "The Crown" oraz filmów "La Chimera" oraz "Challenger" Josh O'Connor oraz Cailee Spaeny ("Priscilla", "Civil War", "Obcy: Romulus").

W najnowszej części jedną z głównych ról zagra również Andrew Scott. Co ciekawe, trzecia część "Na noże" to kolejny projekt, przy którym Daniel Craig i Scott będą współpracować. Wcześniej spotkali się przy okazji realizacji "Spectre" - 24. filmu o przygodach Jamesa Bonda.

"Na noże 3": Mila Kunis dołącza do obsady

Kolejną gwiazdą, którą zobaczymy w trzeciej części "Na noże" jest Mila Kunis. Oprócz niej pod koniec zeszłego tygodnia ogłoszono również, że w obsadzie znaleźli się m.in. Kerry Washington, Jeremy Renner i Glen Close. Jak na razie nie wiemy kogo zagrają; fabuła produkcji również owiana jest tajemnicą.

Zdjęcie Mila Kunis / 123RF/PICSEL

"Na noże 3": Reżyser uwielbia kryminały

"Uwielbiam wszystko w opowieściach kryminalnych, ale przede wszystkim plastyczność tego gatunku" - napisał w weekend Johnson na portalu X. "Mamy całe spektrum - od powieści Carra do Christie. Zakres tego gatunku i możliwości, to najbardziej ekscytująca rzecz w kręceniu filmów o Blancu".

Jak dotąd powstały dwie części "Na noże". Pierwsza zadebiutowała w kinach w 2019 roku, druga - na Netflix w 2022.

Zobacz też: Wraca jeden z najlepszych detektywów świata! Znamy tytuł trzeciej części kultowego cyklu