Obsada serialu „Władca pierścieni” powiększyła się o dwadzieścioro aktorów

Peter Mullan, Benjamin Walker i Lenny Henry - to zaledwie trzy z dwudziestu nowych twarzy, jakie zobaczymy w przygotowywanej przez Amazon Studios serialowej wersji „Władcy pierścieni”. Platforma streamingowa właśnie zaprezentowała nazwiska aktorek i aktorów, którzy dołączyli do i tak już obszernej obsady tego największego serialowego przedsięwzięcia wszech czasów.

Innymi artystami, których zobaczymy w serialu "Władca pierścieni" są Cynthia Addai-Robinson, Maxim Baldry, Ian Blackburn, Kip Chapman, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Trystan Gravelle, Thusitha Jayasundera, Fabian McCallum, Simon Merrells, Geoff Morrell, Lloyd Owen, Augustus Prew, Peter Tait, Alex Tarrant, Leon Wadham oraz Sara Zwangobani. Dołączają oni do obsady serialu, w której są już Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Cordova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers oraz Daniel Weyman.



"Świat stworzony przez J.R.R. Tolkiena jest epicki, złożony i pełen serca. Ci niezwykle utalentowani artyści pochodzący z całego świata stanowią kulminację wieloletnich poszukiwań, mających na celu odnalezienie genialnych i unikalnych aktorów i aktorek, którzy wprowadzą nowe życie do tego świata. Międzynarodowa obsada serialu Amazona 'Władca pierścieni'" to coś więcej niż tylko zespół. To rodzina. Z radością witamy ich w Śródziemiu" - powiedzieli showrunnerzy serialu, JD Payne i Patrick McKay prezentując nazwiska, które dołączyły do serialu.



Nie wiadomo, w jakie postaci wcielą się wymienieni wyżej artyści. Zdjęcia do serialu wznowiono we wrześniu w Nowej Zelandii. Umiejscowiony w Śródziemiu serial opowie o wydarzeniach, jakie rozegrały się przed tymi znanymi z filmowej trylogii Petera Jacksona. Pierwsze dwa odcinki wyreżyseruje J.A. Bayona ("Sierociniec", "Niemożliwe", "Jurrasic World: Upadłe królestwo").