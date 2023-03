"Oblicza śmierci": Co wiemy o remake'u?

Barbie Ferreira ("Euforia") i Dacre Montgomery ("Stranger Things") podpisali kontrakt i znaleźli się w obsadzie remake'u filmu "Oblicza śmierci". Isa Mazzei i Daniel Goldhaber będą odpowiedzialni za napisanie scenariusza, a także za reżyserię.

Bohaterką ma być dziewczyna, która próbuje dojść do siebie po traumatycznych wydarzeniach. Na co dzień zajmuje się usuwaniem z portalu filmików, zawierających przemoc. Pewnego razu do sieci trafiają brutalne nagrania, przedstawiające odwzorowane sceny z oryginalnego filmu "Oblicza śmierci".

Reklama

Zdjęcie Dacre Montgomery / Jeff Kravitz/FilmMagic

O czym jest oryginalny film "Oblicza śmierci?

Oryginalna produkcja "Oblicza śmierci" miała premierę w 1978 roku. Film został stworzony w stylu dokumentalnym i opowiada historię patologa, dr Francisa B. Grössa (Michael Carr), który ma obsesję na punkcie śmierci i bada różne jej oblicza.

To zbiór filmików, przedstawiających wstrząsające sceny, na przykład z egzekucji czy autopsji. "Oblicza śmierci" wzbudzały ogromne kontrowersje i zostały zakazane w aż 46 krajach. Ten typ filmów określany jest jako "snuff movie", czyli przedstawiający sceny rzekomo prawdziwych gwałtów, zabójstw czy tortur.

Do tej pory nie wiadomo czy obrazy ukazane w "Obliczach śmierci" były prawdziwe, czy zrobione na potrzeby filmu.