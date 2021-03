"Obcy": ​Unikalny prototyp kostiumu na aukcji

Dom aukcyjny, który często organizuje licytację gadżetów z klasycznych produkcji filmowych, zaoferuje w kwietniu prawdziwą gratkę: prototypową konstrukcję uniformu ksenomorfa, czyli krwiożerczego kosmicznego stwora, zaprojektowaną przez kultowego malarza H.R. Gigera do filmu "Obcy - ósmy pasażer Nostromo".

Reklama

Kadr z filmu "Obcy kontra Predator" /Everett Collection update HDD December 2012 /East News

W ramach aukcji Julien's Auctions "Hollywood Legends and Luminaries", która odbędzie się 28 i 29 kwietnia w Beverly Hills, można będzie wylicytować prototyp kostiumu ksenomorfa, który uchodził za zaginiony lub zniszczony. Fanów serii "Alien" może on zaskoczyć, ponieważ jest... półprzezroczysty.

Reklama

Według informacji domu aukcyjnego, kostium został wykorzystany w "przedprodukcji" pierwszego filmu serii, który miał premierę w 1979 roku. Podczas pierwszych testów i prób przed kamerami reżyser filmu, Ridley Scott, zdecydował, że stwór powinien mieć bardziej diaboliczną, czarną powłokę (w ostateczną wersję kostiumu oblekł się mierzący 208 cm wzrostu nigeryjski aktor Bolaji Badejo, czego jeszcze Scottowi nie wytknięto, ale to pewnie kwestia czasu).

Cena, jaką w domu aukcyjnym spodziewają się uzyskać za ten gadżet również wydaje się kosmiczna - 60 tys. dolarów.

"Ten rzadki i tajemniczy artefakt z mitologii 'Obcego' jest w równym stopniu dziełem sztuki surrealizmu, co fragmentem historii Hollywood" - zachęca Martin Nolan, dyrektor wykonawczy i dyrektor finansowy Julien’s Auctions, cytowany przez magazyn "Rolling Stone". I dodaje: "To cud, że zaprojektowany i wyrzeźbiony przez H.R. Gigera prototyp przezroczystego kostiumu Obcego przetrwał".

Jeśli ktoś chciałby w zestawie z kostiumem "Obcego" nabyć jakąś broń, w Julien's Auctions proponują rewolwer 38 Smith and Wesson, którym posługiwał się Pierce Brosnan w filmie "Śmierć nadejdzie jutro". A do odpalenia papierosa lub grilla po wykonanej robocie - zapalniczkę Zippo Johna McClane'a ze "Szklanej pułapki". Z gwarancją, że to jedyna zapalniczka używana przez głównego bohatera "Szklanej pułapki" w produkcji filmowej z 1988 roku. Przypomnijmy, choć pewnie nie trzeba, że McClane’a zagrał Bruce Willis.



Wideo "Obcy - ósmy pasażer Nostromo": Trailer