O tym filmie wszyscy chcą zapomnieć. Dla twórcy był ważną lekcją

Oprac.: Paulina Gandor Wiadomości

David Lynch to jeden z najważniejszych współczesnych reżyserów. W latach 80. podjął się próby wyreżyserowania "Diuny", którą wielu fanów do dziś wolałoby zapomnieć. Twórca mierzy się ze swoją największą porażką i wyznaje, co poszło nie tak.

Zdjęcie David Lynch / Stefania D'Alessandro/Getty Images / Getty Images