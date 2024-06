"Deadpool & Wolverine": Okaże się największym hitem Marvela?

Prognozy dotyczące najnowszego filmu z uniwersum Marvela można uznać za bardziej niż zadowalające. Przewiduje się, że będzie to tytuł, który pobije wiele dotychczasowych rekordów.

Według przeprowadzonych analiz film ma zarobić między 200 a 239 milionów dolarów. Warto jednak też podkreślić, że są to dość zachowawcze wyniki, które w rzeczywistości mogą okazać się jeszcze większe!

Nawet przy tej zaniżonej prognozie "Deadpool & Wolverine" będzie pierwszym filmem z kategorią wiekową R, która miałaby poszczycić się otwarciem z taką kwotą. Na ten moment rekordzistą jest pierwsza odsłona "Deadpoola" z 2016 roku, która zarobiła przy rozpoczęciu 132,4 mln dolarów. Będzie to również moment przełomowy dla odtwórców głównych ról, Ryana Reynoldsa i Hugh Jackmana, którzy mimo ogromnej popularności, nigdy wcześniej nie doczekali się tak bogatej premiery.

Reklama

Żadna produkcja w tym roku nie mogła poszczycić się w początkowych badaniach tak wysokimi osiągnięciami i zainteresowaniem. Ostatecznie jednak wiele zależy od rodziców i tego, czy zdecydują się zabrać na film swoje dzieci, jak robili to przy wcześniejszych produkcjach Marvela. Jest to w tej chwili najtrudniejsza do przewidzenia niewiadoma.



O czym opowie film?

Historia skupi się na Deadpoolu (Ryan Reynolds), który zostaje wplątany w międzywymiarową intrygę. Wyruszając w podróż po alternatywnych światach, spotka wielu bohaterów z poprzednich produkcji Marvela, w tym Wolverine'a (Hugh Jackman). Mimo obopólnej niechęci, bohaterowie będą musieli zacząć ze sobą współpracować.

Stojący za kamerą Shawn Levy zapewnił, że podobnie jak we wcześniejszych częściach serii, nie zabraknie sporej dawki brutalności i czarnego humoru.



Premiera filmu w Polsce odbędzie się już 26 lipca.

Zobacz też: Na ekranie toczą spory. Prywatnie łączy ich bliska przyjaźń