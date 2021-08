"Nóż w wodzie": Poszukiwania zatopionej kamery

Poszukiwacze skarbów postanowili odnaleźć i wyłowić kamerę zatopioną podczas kręcenia filmu "Nóż w wodzie". Debiut Romana Polańskiego otrzymał w 1963 roku nominację do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny.

"Nóż w wodzie": Zatopiona kamera

Fundacja Poszukiwacze.Org znana jest między innymi z działań międzynarodowych, w tym pierwszej polskiej wyprawy śladami skarbów hiszpańskich konkwistadorów na Karaibach. Jej członkowie w dniach 22-28 sierpnia spotkają się na Mazurach, gdzie spróbują odnaleźć kamerę twórców "Noża w wodzie", by zaprezentować ją w 60. rocznicę premiery filmu - 9 marca 2022 roku.

Fundacja Poszukiwacze.Org zwraca się do wszystkich żyjących świadków realizacji filmu o pomoc w próbie odnalezienia zaginionego sprzętu i zachęca wszystkich pasjonatów i miłośników polskiej kinematografii do aktywnego wspierania projektu.

Jak donosi serwis Mazury24.eu, zdjęcia do tego filmu rozpoczęły się w lipcu 1961 roku na terenach Giżycka, Mikołajek oraz jezior: Mikołajskiego, Kisajno, Jagodnego i na Śniardwach.

"Nóż w wodzie": O czym jest film?

W obsadzie "Noża w wodzie" znaleźli się Leon Niemczyk, Jolanta Umecka i Zygmunt Malanowicz. Autorem zdjęć był Jerzy Lipman, muzykę skomponował Krzysztof Komeda. Scenariusz Polański napisał razem z Jerzym Skolimowskim i Jakubem Goldbergiem.

Bohaterami filmu "Nóż w wodzie" jest kobieta i dwóch mężczyzn. Grany przez Niemczyka Andrzej, dziennikarz sportowy, jedzie ze znacznie młodszą, atrakcyjną żoną Krystyną (Umecka) na krótki wypoczynek na Mazury. Ich samochód zostaje zatrzymany na drodze przez młodego autostopowicza (Malanowicz). Omal nie dochodzi do wypadku. Chłopak do ostatniej chwili nie schodzi z drogi, zmuszając Andrzeja do gwałtownego hamowania. Jego brawura imponuje dziennikarzowi.

Andrzej decyduje się zaprosić autostopowicza do samochodu, a później na swój piękny jacht. Na pokładzie rozpoczyna się rywalizacja między mężczyznami, narasta konflikt ambicji. Mężczyźni, reprezentujący dwa różne pokolenia i, na pozór, inne podejście do życia, ostatecznie okazują się tacy sami.

