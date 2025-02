Nowy projekt zrealizuje w Bawarii. Przeniesie nas do lat 30.

"The Hollywood Reporter" donosi, że Russell Crowe zagra w historycznym dramacie "The Weight", który swoje główne zdjęcia zrealizuje w Bawarii. Nie będzie on jednak jedyną gwiazdą w projekcie. U jego boku zobaczymy inną sławę Hollywood. O kim mowa?

Zdjęcie Russell Crowe / Rex Features / East News