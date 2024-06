Nowy film twórców "Forresta Gumpa". To będzie technologiczny przełom?

"Here" jest oparte na noweli graficznej Richarda McGuire'a z 2014 roku. Ukazuje on losy bohaterów w czasie stu lat z perspektywy ich salonu. W filmowej adaptacji kamera będzie ustawiona w jednej pozycji i nie poruszy się nawet o milimetr do końca seansu.

"Perspektywa się nie zmienia, ale wszystko poza nią tak" - wyznał Zemeckis w rozmowie z Vanity Fair. Ten prosty zamysł przekonał go do zaangażowania się w projekt. "Coś podobnego nigdy nie powstało. Są takie sceny we wczesnych filmach niemych, zanim wprowadzono dialogi i wynaleziono montaż. Także to ryzykowna wyprawa".

"Here": O czym opowiada film?

Hanks i Wright zagrają małżeństwo Richarda i Margaret od ich nastoletnich lat aż do późnej starości. W filmie pojawią się także członkowie rodziny bohaterów oraz poprzedni właściciele ich domu.

"Here": Przełomowe efekty specjalne

Do odmłodzenia aktorów wykorzystano najnowszą technologię cyfrową o nazwie Metaphysics Live. Tworzy ona cyfrowe maski na twarzach aktorów. Co najważniejsze, nie wymagają one później dodatkowej obróbki efektami specjalnymi. Nie będzie to więc odmładzanie samych aktorów, jak było w przypadku "Irlandczyka" Martina Scorsese.

"Z jakiegoś powodu zawsze uważano mnie za faceta od efektów specjalnych. Jednak za każdym razem wykorzystywałem je, by opowiedzieć historię postaci" - mówił Zemeckis dla Vanity Fair. "W próbowaniu zawsze jest jakaś nerwowość. Niemniej zawsze uważałem, że nasza praca jako filmowców polega na pokazywaniu widzom rzeczy, których nie doświadczą w prawdziwym życiu".