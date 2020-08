Nowy film twórców "Avengers" otrzymał ulgi podatkowe

Dziewięć projektów filmowych znalazło się na liście produkcji, które zostały wybrane przez stan Kalifornia i otrzymają stosowne ulgi podatkowe mające zachęcić filmowców do kręcenia filmów w tym właśnie stanie. To szczególnie ważne dla Kalifornii w dobie pandemii COVID-19, kiedy filmowcy szukają bezpiecznych miejsc do tworzenia filmów poza granicami Stanów. Każda duża produkcja filmowa to szansa na wiele miejsc pracy i napędzenie lokalnej gospodarki.

Nowy film braci Russo zatytułowany będzie "Gray Man" /David M. Benett/Dave Benett /Getty Images

Wśród dziewięciu tytułów wybranych przez specjalną komisję, znalazły się m.in. nowy film twórców ostatnich części serii "Avengers", braci Russo, dramat z Jessicą Chastain, thriller sci-fi z Octavią Spencer oraz nowy film Jordana Peele, który jeszcze nie ma tytułu.

Jeśli chodzi o produkcję braci Russo, mowa tu o filmie "Gray Man", w którym w głównych rolach wystąpią Ryan Gosling oraz Chris Evans. Oparty na motywach wydanej w 2009 roku powieści Marka Greaneya pod tym samym tytułem, zostanie nakręcony dla Netfliksa. Opowie historię byłego agenta CIA, którego tropem podąża jego dawny kolega z agencji.

Kolejnymi wybranymi filmami są "Losing Clementine" z Jessicą Chastain oraz "Invasion" z Octavią Spencer. W "Losing Clementine" Chastain wcieli się w rolę cierpiącej na depresję artystki Clementine Pritchard, która przed popełnieniem samobójstwa daje sobie miesiąc na załatwienie spraw osobistych. Scenariusz filmu powstanie na motywach debiutanckiej powieści Ashley Ream. Z kolei w "Invasion" Octavia Spencer razem z Rizem Ahmedem stawią czoła pozaziemskiej inwazji. Film zrealizuje Amazon Studios.

O wyselekcjonowanym przez komisję filmie Jordana Peele, twórcy filmów "Uciekaj!" i "To my", wiadomo niewiele. Będzie to jeden z projektów, jaki nakręci dla studia Universal na mocy podpisanej przez niego pięcioletniej umowy z tym studiem filmowym. Wśród wybranych filmów jest również nowy komediohorror Phila Lorda i Chrisa Millera, sportowy dramat "Sweetwater" oraz nowy film Dana Gilroya ("Wolny strzelec") zatytułowany "Faster, Cheaper, Better".

Szacuje się, że pracę przy wybranych projektach znajdzie 1340 filmowców, 342 aktorów oraz prawie piętnaście tysięcy statystów. W sumie zdjęcia do wszystkich tych filmów potrwają 374 dni. W powyższych szacunkach nie uwzględniono prac postprodukcyjnych.