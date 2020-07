Nowy film Tomasza Kota na znanym festiwalu

"A Perfect Enemy" to zagraniczna produkcja, w której jedną z głównych ról zagrał Tomasz Kot. Jak poinformował aktor, film w reżyserii Kike Maillo zostanie pokazany podczas październikowego Katalońskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Sitges.

Jak poradził sobie Tomasz Kot w zagranicznej produkcji? /Paweł Wrzecion /MWMedia

Wiadomość ta oznacza, że pomimo pandemii COVID-19 udało się zakończyć zdjęcia do tej rozpoczętej w listopadzie ubiegłego roku anglojęzycznej produkcji. Jak informuje portal "Screen Daily", ostatnie zdjęcia realizowane były w Katalonii, a film "A Perfect Enemy" jest obecnie w fazie postprodukcji. Festiwal w Stiges odbędzie się w dniach od 8 do 18 października tego roku.



Bohaterem psychologicznego thrillera "A Perfect Enemy" jest odnoszący sukcesy architekt Jeremiasz Angust (Tomasz Kot), którego w drodze na paryskie lotnisko zaczepia gadatliwa Texel Textor. Szuka ona osób, które wysłuchają jej dziwnych opowieści. Jeremiasz zgadza się wysłuchać opowieści dziewczyny, przez co spóźnia się na swój lot. Jakby tego było mało, nie może uwolnić się od namolnej Texel. Wkrótce okazuje się, że ich spotkanie tylko pozornie było przypadkowe. A niewinna znajomość tej dwójki zamieni się w coś znacznie bardziej złowrogiego i zbrodniczego.

Fabuła filmu została oparta na podstawie powieści "Kosmetyka wroga" Amelie Nothomb. W roli Texel Textor wystąpiła Athena Strates, którą ostatnio można było oglądać w filmie "Kłamstwo doskonałe" u boku Helen Mirren i Iana McKellena. W obsadzie jest również Marta Nieto oraz Dominique Pinon, ulubiony aktor Jeana-Pierre'a Jeuneta.

Podobnie do innych tegorocznych festiwali filmowych, które nie zostały odwołane z powodu pandemii COVID-19, 53. Kataloński Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Sitges zostanie zorganizowany w łączonej formie. Pokazy kinowe zostaną połączone z wirtualnymi seansami filmów zakwalifikowanych do festiwalu. Oprócz "A Perfect Enemy" będzie tam można zobaczyć takie filmy jak m.in. kontynuacja "Zombie Express" film "Peninsula", sensację festiwalu w Sundance, film "Relic", a także rosyjską wariację na temat "Obcego - 8. pasażera Nostromo", thriller "Sputnik". Festiwal otworzy hiszpański "Malnazidos".