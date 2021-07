Nowy film Pedro Almodovara otworzy festiwal w Wenecji

​Poznaliśmy tytuł filmu, który we wrześniu otworzy 78. edycję Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Będzie to nakręcony w trakcie pandemii dramat "Madres paralelas" ("Parallel Mothers") wyreżyserowany przez Pedro Almodovara. Film z Penelope Cruz w roli głównej będzie miał swoją światową premierę dokładnie 1 września.

Najbardziej znany współczesny hiszpański twórca filmowy po raz kolejny współpracował z Penelope Cruz, z którą nakręcił też swój ostatni film - bardzo dobrze przyjęty "Ból i blask" z Antonio Banderasem w roli głównej. W pozostałych rolach w filmie "Parallel Mothers" zobaczymy Aitanę Sanchez-Gijon oraz Milenę Smit.



Cruz, Sanchez-Gijon i Smit wcielą się w role tytułowych matek - obcych sobie kobiet, które w podobnym czasie rodzą swoje dzieci. Z zapowiedzi Almodovara wynika, że w swoim nowym filmie zamierza skupić się na macierzyństwie oraz na niedoskonałych matkach. To temat mu bliski, który pojawiał się już w jego poprzednich dziełach, filmach "Wszystko o mojej matce" oraz "Ból i blask".

Hiszpański reżyser przypomniał, że po raz pierwszy pojawił się na weneckim festiwalu w sekcji "Południe, Północ" w 1983 r.

"Jako reżyser urodziłem się właśnie w Wenecji w 1983 roku. Mój film pokazywany był w sekcji 'Mezzogiorno Mezzanotte'. Teraz, 38 lat później, zostałem zaproszony do tego, by mój film otworzył festiwal. Nie potrafię, bez nadmiernego komplementowania, wyrazić radości oraz zaszczytu wynikającego z tego powodu. Jestem wdzięczny organizatorom za to uznanie i mam nadzieję, że podołam temu wyzwaniu" - powiedział Almodovar cytowany przez portal "Variety".

Hiszpański reżyser dwa lata temu na Lido otrzymał Złotego Lwa za całokształt twórczości.

"Jestem wdzięczny Almodovarowi, że pozwolił nam na przywilej otworzenia naszego festiwalu jego filmem. To głęboki i czuły portret kobiet, które wraz z ciążą muszą się liczyć z nieprzewidywalnymi konsekwencjami. Opowiadający o kobiecej solidarności oraz ich seksualności przeżywanej z zupełną wolnością i bez hipokryzji. A wszystko na tle nieuniknionej potrzeby prawdy, do której należy wytrwale dążyć. To bardzo oczekiwany powrót do konkursu głównego festiwalu w Wenecji, wiele lat po sukcesie 'Kobiet na skraju załamania nerwowego'. Filmu, który był jego triumfem na całym świecie" - stwierdził z kolei dyrektor weneckiego festiwalu, Alberto Barbera.

Festiwal w Wenecji potrwa do 11 września. Przewodniczącym jury głównego konkursu będzie koreański reżyser Joon-ho Bong, laureat Oscara za film "Parasite".

Lista filmów dopuszczonych do rywalizacji o nagrodę Złotego Lwa zostanie ogłoszona tradycyjnie pod koniec lipca.