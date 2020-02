Już w maju będzie miał premierę nowy film Joaquina Phoeniksa. Produkowany przez studio A24 film drogi na razie otoczony jest tajemnicą. Wiadomo, że reżyserem jest Mike Mills ("Debiutanci", "Kobiety i XX wiek"). Inne dostępne informacje również zapowiadają się interesująco.

Joaquin Phoenix znów da popis?

Nowy film z Joaquinem Phoenixem ma być opowieścią o artyście, który wraz ze swoim młodym bratankiem podróżuje po kraju. Nawiązuje się wtedy między nimi szczególna więź. Brzmi jak niezależna produkcja? Tak, ale trzeba wiedzieć, że efekty specjalne do filmu przygotuje należąca do Petera Jacksona firma WETA Digital. A to sugeruje, że w tej prostej opowieści o podróży tkwi jakiś "haczyk".

Choć film Millsa nie ma jeszcze oficjalnie tytułu, to plotkuje się, że miałby on brzmieć "C'mon, C'mon". Z informacji, do jakich dotarł portal "Deadline", wynika, że tematem produkcji będzie choroba psychiczna. Wszystko za sprawą ojca chłopaka, którym zaopiekuje się artysta grany przez Phoenixa. Cierpiał on będzie na chorobę afektywną dwubiegunową.

W filmie oprócz Phoenixa wystąpią również Gaby Hoffman, Woody Norman oraz Kenneth Kynt Bryan. Zdjęcia do obrazu zakończyły się niedawno w Nowym Orleanie. Jego budżet nie przekroczy dziesięciu milionów dolarów.

Produkująca film wytwórnia A24 to jedna z najciekawszych firm działających w biznesie filmowym. Jej filmy podbijają każdego roku serca fanów spragnionych oryginalnego kina. Dość wspomnieć zeszłoroczne produkcje, jak "Nieoszlifowane diamenty" czy "Lighthouse".

Premiera nowego filmu z Joaquinem Phoenixem została zaplanowana na 29 maja tego roku.