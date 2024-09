Nowy film geniusza współczesnego kina. Krytycy już pieją z zachwytu

Oprac.: Krystian Zając Wiadomości

Radu Jude to jeden z najczęściej nagradzanych reżyserów współczesnego kina rumuńskiego. Jako przedstawiciel tamtejszej nowej fali, często nawiązuje do bolesnej historii Rumunii i jej wpływu na teraźniejszość kraju. Polscy fani reżysera mogą być usatysfakcjonowani, gdyż pod koniec września do naszych kin trafi jego kolejny film. "Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata" to połączenie czarnej komedii ze zwariowanym kinem drogi.

Zdjęcie Kadr z filmu "Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata" / materiały prasowe