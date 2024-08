Nowy film Christophera Nolana z datą premiery? Są pierwsze pogłoski

Krążą pogłoski, że w ciągu najbliższych kilku tygodni możemy spodziewać się oficjalnych ogłoszeń dotyczących kolejnego filmu Christophera Nolana. Na tę chwilę mówi się, że jego premiera zaplanowana jest na 17 lipca 2026 roku. Obecnie trwają licytacje o najnowszy projekt reżysera, które prowadzą trzy giganty studyjne: Universal, Warner Bros i Paramount.

Christopher Nolan: Co wiemy o jego nowym filmie?

Jeszcze w marcu Matt Belloni z serwisu "Puck" informował, że reżyser rozpoczął pisanie scenariusza do swojego kolejnego filmu, jednak nie ujawniono żadnych szczegółów fabuły. Jak w przypadku wszystkich filmów Nolana, najprawdopodobniej będzie ona trzymana w tajemnicy tak długo, jak tylko to możliwe.

Reklama

Wiele osób zwraca uwagę, że reżyser powraca z kolejnymi produkcjami co trzy lata - "Interstellar" miał premierę w 2014 roku, "Dunkierka" w 2017, "Tenet" w 2020, a ostatni, "Oppenheimer", w 2023. Możemy mieć nadzieję, że kolejna premiera faktycznie ukaże się w zaplanowanym na ten moment 2026 roku.

Nolan niedawno zasugerował, że chciałby zagłębić gatunek horroru. Z drugiej strony wspomniał również, że nie chce, by jego kolejny film był tak "ponury" jak "Oppenheimer". Niedawne spotkanie z Barbarą Broccoli, producentką filmów o Jamesie Bondzie jedynie podsyciło ciekawość fanów i wywołało falę nowych pogłosek.



Najbardziej prawdopodobnym tematem kolejnego dzieła Nolana jest jednak remake znanego i cenionego brytyjskiego serialu "The Prisoner". Dreszczowiec był emitowany w latach 1967-1968, a Nolan miał nakręcić jego filmową wersję już w 2006 roku. Projekt jednak przysporzył mu sporo kłopotu i porzucił go 3 lata później. W wywiadzie udzielonym w listopadzie 2023 roku magazynowi "Variety" Nolan przyznał, że czuje żal z powodu rezygnacji. Być może właśnie teraz, po tylu latach, uda się jednak powrócić do pomysłu.

Seria "The Prisoner" liczyła 17 odcinków i opowiadała historię brytyjskiego agenta rządowego (Patrick McGoohan), który porzuca swoją pracę i postanawia opuścić kraj. To jednak nie dochodzi do skutku, ponieważ zostaje porwany i trafia do tajemniczej nadmorskiej wioski.

Zobacz też: W Indiach traktują go jak bóstwo! Dlaczego nigdy nie zagrał w Hollywood?