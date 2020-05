Nowy film Benedicta Cumberbatcha trafi do kin

Twórcy najnowszego filmu z Benedictem Cumberbatchem zatytułowanego "The Courier" nie ulegli pokusie przeniesienia jego premiery na serwisy VOD. Film, który można było już oglądać podczas tegorocznego festiwalu w Sundance, ma trafić do kin 28 sierpnia.

Benedict Cumberbatch w scenie z filmu "The Courier" /materiały prasowe

Wraz z ogłoszeniem daty premiery, twórcy poinformowali też o zmianie tytułu tego szpiegowskiego dramatu rozgrywającego się w trakcie zimnej wojny. W Sundance wyświetlany on był pod tytułem "Ironbark". Do kin trafi jako "The Courier".



Fabuła filmu oparta została na motywach prawdziwej historii. Benedict Cumberbatch wciela się w "The Courier" w postać Greville'a Wynne'a, brytyjskiego biznesmena, który nieświadomie zostaje wplątany w jeden z największych międzynarodowych konfliktów w historii. Działając z ramienia MI-6 we współpracy z agentką CIA (Rachel Brosnahan) nawiązuje kontakt z sowieckim oficerem Olegiem Pienkowskim (Merab Ninidze). Wspólnie mają dostarczyć tajne informacje, które zapobiegną konfliktowi nuklearnemu spowodowanemu "kryzysem kubańskim".

W pozostałych rolach w filmie "The Courier" zobaczymy Jessie Buckley, Eysteinna Sigurdarsona, Angusa Wrighta oraz Milesa Richardsona. Film wyreżyserował Dominic Cooke, twórca kameralnego dramatu "Na plaży Chesil". Scenariusz filmu napisał Tom O’Connor, autor scenariusza do "Bodyguarda Zawodowca" z Ryanem Reynoldsem i Samuelem L. Jacksonem.

"Wszystko wskazuje na to, że latem stopniowo otwierane zostaną kina przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, czujemy, że szpiegowski thriller 'The Courier' z wybitną kreacją Benedicta Cumberbatcha jest tego typu filmem, dla którego widzowie z chęcią wrócą do kin pod koniec sierpnia" - poinformowali w oświadczeniu przedstawiciele studia Roadside Attractions, które jest współproducentem filmu.