Nowy "Bond" już gotowy! "Nakręciliśmy go! Do zobaczenia w kinach"

Zakończyły się zdjęcia do 25. filmu o Bondzie. "Nakręciliśmy go! Do zobaczenia w kinach" - napisali grający główną rolę Daniel Carig i reżyser Cary Joji Fukunaga. "Nie czas umierać" w kinach 3 kwietnia 2020 roku.

Daniel Craig po raz ostatni wcielił się w agenta 007 /Roy Rochlin /Getty Images

Film kręcony był w Londynie w Pinewood Studios, we Włoszech, m.in w Materze, w Norwegii i na Jamajce. Jako Bond już po raz piąty wystąpił Daniel Craig.

24. Bond, czyli "Spectre", przyniósł 880 milionów dolarów zysku i był numerem jeden box office''u w 81 krajach. A 23. film z cyklu, czyli "Skyfall" zarobił na całym świecie 1,1 miliarda dolarów.



25. Bond miał po drodze mnóstwo kłopotów. W czerwcu na planie pod Londynem eksplozja uszkodziła elementy studia filmowego. Jedna osoba została poszkodowana, bo zawiodły zabezpieczenia i wybuch uszkodził dach oraz ściany studia.

W maju Daniel Craig doznał kontuzji kostki w czasie zdjęć na Jamajce. Konieczny był niewielki zabieg, a później krótka rehabilitacja.

Na samym początku prac były kłopoty z reżyserem, film miał reżyserować Danny Boyle - twórca m.in. głośnego filmu "Slumdog. Milioner z ulicy". Według nieoficjalnych informacji miał pokłócić się z producentami, a spór miał dotyczyć scenariusza i obsadzenia czarnego charakteru.

Kogo zobaczymy w filmie? W obsadzie "Nie czas umierać" są: Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Léa Seydoux, Ben Whishaw i Jeffrey Wright, a dołączyli do nich Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Lashana Lynch, Billy Magnussen oraz nagrodzony Oscarem za rolę Freddy’ego Mercury’ego Rami Malek, który wcielił się w czarny charakter.

Szczegóły scenariusza trzyma są w tajemnicy, ale znamy zarys fabuły - James Bond opuszcza czynną służbę i cieszy się spokojnym życiem na Jamajce. Tymczasem jednak jego stary przyjaciel Felix Leiter z CIA zwraca się do niego o pomoc. Misja uratowania porwanego naukowca okazuje się o wiele bardziej zdradliwa, niż mogłoby się wydawać i naprowadza agenta 007 na ślad tajemniczego złoczyńcy, dysponującego nową, niezwykle niebezpieczną technologią.

Film pojawi się w kinach 3 kwietnia 2020 roku.

Zdjęcie Książę Karol i Daniel Craig, filmowy James Bond (Twitter) / materiały prasowe

Autor: Katarzyna Sobiechowska-Szuchta