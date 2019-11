Najnowszy film o przygodach słynnego agenta 007 "Nie czas umierać" będzie wyjątkowy choćby dlatego, że po raz ostatni główną rolę zagra Daniel Craig. Wszystko wskazuje, że będzie to też najdroższy film z serii Jamesa Bonda.

Daniel Craig (C) z żeńską obsadą "Nie czas umierać": Léą Seydoux (L), Aną de Armas (2L), Naomie Harris (2P) i Lashaną Lynch (P) /Roy Rochlin /Getty Images

Według The Hollywood Reporter "Nie czas umierać" kosztować ma 250 mln dol., stając się najdroższym filmem z bondowskiej serii. Dla porównania "Spectre", ostatni film z Bondem, miał budżet ok. 245 mln dol.

Według nieoficjalnych informacji sama gaża Daniela Craiga, który tą rolą zamyka swój udział w serii przygód agenta 007, osiągnie 25 mln dolarów.

Warto jednak pamiętać, że budżet "Spectre" według nieoficjalnych informacji mógł sięgnąć nawet 300 mln dol. - ekipa nie oszczędzała na efektach specjalnych, a na planie doszło do rekordowego wybuchu, który zapisał się w księdze Guinnessa. Niewykluczone więc, że i budżet najnowszej odsłony serii okaże się ostatecznie bliższy 300 mln dol.

"Nie czas umierać" to piąty film z serii, w którym w rolę Bonda wciela się Daniel Craig. Aktor po raz pierwszy zagrał rolę agenta 007 w "Casino Royale" (2006), a potem w "Quantum of Solace" (2008), "Skyfall" (2012) i "Spectre" (2015). Wszystkie pięć "bondowskich" filmów z udziałem Craiga miało budżet co najmniej 150 mln dolarów.

Reżyser "Nie czas umierać" Cary Joji Fukunaga nakręcił podobno trzy różne zakończenia filmu. Można się tylko zastanawiać, czy sam Craig wie, co stanie się z jego bohaterem...

Warto pamiętać, że pojawiły się pogłoski o tym, że kolejnym Bondem będzie kobieta. Ponoć pomysł przemawia do producentów serii.

Zdjęcie "Nie czas umierac" to dla Daniela Craiga pożegnanie z Bondem / materiały dystrybutora

Nowa odsłona serii zadebiutuje w polskich kinach już 3 kwietnia 2020 roku. Polacy zobaczą film pięć dni wcześniej niż Amerykanie. W USA premiera, którą początkowo zapowiadano na 14 lutego 2020 roku, została ostatecznie przesunięta na 8 kwietnia 2020 roku.