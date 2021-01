Nowi bohaterowie w aktorskiej "Małej syrence"

Noma Dumezweni, którą ostatnio można było zobaczyć w popularnym serialu stacji HBO "Od nowa", dołączyła do obsady przygotowywanego przez studio Disneya aktorskiego remake'u "Małej syrenki". Wcieli się ona w nową postać, która nie pojawiła się w animowanym hicie z 1989 roku. Nie wiadomo, kim dokładnie będzie bohaterka grana przez Dumezweni, ale według informacji portalu "Deadline", została ona napisana specjalnie na potrzeby powstającego filmu.

Noma Dumezweni dołączyła do obsady "Małej syrenki" /Jeff Kravitz /Getty Images

Studio Disneya kontynuuje politykę tworzenia nowych, aktorskich wersji słynnych kreskówek sprzed lat, które przyniosły mu kasowy sukces. Choć nie wszystkie takie filmy przypadły do gustu widzom, to jednak produkcje, takie jak "Piękna i Bestia", "Aladyn" czy "Król Lew" zarobiły w kinach po ponad miliard dolarów każda. Nic więc dziwnego, że w najbliższym czasie można spodziewać się kolejnych takich remake'ów.



O nowej wersji "Małej syrenki" mówi się od dawna. Dużo kontrowersji wywołał wybór czarnoskórej Halle Bailey do roli tytułowej syrenki Ariel. W pozostałych rolach w aktorskiej wersji filmu zobaczymy Jonah Hauera-Kinga (w roli księcia Eryka), Melissę McCarthy (Urszula) oraz Javiera Bardema (Król Tryton). Głosów innym postaciom użyczą Daveed Diggs, Jacob Tremblay oraz Awkwafina.

Reżyserem "Małej syrenki" będzie Rob Marshall ("Chicago", "Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach", "Mary Poppins powraca"). W filmie usłyszymy oryginalne piosenki napisane przez Alana Menkena i Howarda Ashmana do animacji z 1989 roku, ale też nowe utwory, które skomponują razem Menken i Lin-Manuel Miranda.

Zdjęcia do aktorskiego remake'u "Małej syrenki" miały rozpocząć się w kwietniu 2020 roku, ale plany te pokrzyżowała pandemia COVID-19. Przełożone na sierpień 2020 roku zdjęcia też nie mogły się odbyć. Nowa data rozpoczęcia prac nie jest znana. Według wcześniejszych słów prezesa Disneya, Boba Chapka, prace nad wszystkimi projektami wstrzymanymi przez pandemię już wznowiono.