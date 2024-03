Okazuje się, że Adam Sandler kryje w sobie wiele tajemnic, w tym talent do dramatycznych ról. Dlaczego więc kojarzymy go tylko z komedii, a jego najlepsze występy są pomijane? Przyjrzymy się produkcjom, które pokazały, że ten aktor ma w sobie nieco więcej niż humor nieśmiesznego wujka.

Adam Sandler: Kariera komika

Adam Sandler urodził się w 1966 roku w Nowym Jorku i rozpoczął swoją karierę w bostońskim klubie komediowym. Tam został odkryty przez Dennisa Millera — doświadczonego komika i satyryka, który zarekomendował Sandlera do "Saturday Night Live".

Reklama

Adam Sandler jest głównie kojarzony z rolami komediowymi, a filmy, w których występował, były oceniane często negatywnie. W porównaniu z niektórymi produkcjami, w których mogliśmy obserwować aktora, można uznać, że Sandler marnował się w takich filmach. Próbował swoich sił również jako producent, ale również tutaj krytycy nie byli zbyt łaskawi w swoich ocenach.

"Nieoszlifowane diamenty": Pierwsze zaskoczenie

Nie da się ukryć, że myśląc o Adamie Sanderze, na pierwszy plan wysuwają się komedie: "Duże dzieci", "Nie zadzieraj z fryzjerem" czy "Klik: I robisz co chcesz". Okazuje się, że aktor ma na swoim koncie świetne role, które zapierają dech. Tak właśnie jest w przypadku produkcji "Nieoszlifowane diamenty".

Film z 2019 roku jest niesamowicie intensywnym obrazem, wszystko dzieje się szybko, nagle, nie ma chwili na oddech. Z jednej strony jest to męczące, a z drugiej sprawia, że widz nie ma chwili, by zacząć się nudzić.

Adam Sandler w roli Howarda Ratnera jest przedsiębiorczym i kreatywnym właścicielem sklepu jubilerskiego. Dlaczego kreatywnego? Ponieważ nikt tak nie żongluje inwestycjami i gotówką jak on. Jako widzowie dostrzegamy, że niektóre jego zagrywki nie do końca są czyste i moralnie właściwe i w głębi świadomości bardzo mu kibicujemy.

W tej roli Sandler jest bezbłędny. Trudo jest przypomnieć sobie bohatera, w którego wcielałby się ten aktor, a który nie byłby ani trochę irytujący.

"Astronauta": Zachwycający dramat

"Astronauta" zadebiutował na polskim Netfliksie 1 marca i od razu znalazł się na liście najchętniej oglądanych produkcji w naszym kraju.

Dramat science fiction opowiada o astronaucie Jakubie (Adam Sandler), który wyrusza w samotną misję badawczą na krańcu układu słonecznego. Po sześciu miesiącach zdaje sobie sprawę, że kiedy wróci na Ziemię, jego małżeństwo z Lenką (Carey Mulligan) może już nie istnieć. Za wszelką cenę chce naprawić swój związek, w czym pomaga mu ukrywające się wewnątrz jego statku tajemnicze stworzenie istniejące od zarania czasu.

Niech tylko nie zwiedzie was ten opis, ponieważ to nie jest opowieść o podboju kosmosu i heroicznych czynach. To historia o samotności i funkcjonowaniu człowieka wiele, wiele kilometrów od drugiej osoby.

Ponownie Adam Sandler zaskakuje swoim podejściem do bohatera i tym, jak świetnie odnajduje się w tak poważnej roli. Mimo że film nie jest bardzo innowacyjny, to sam główny bohater sprzedaje nam świetną historię, na którą chce się patrzeć (z wyjątkiem osób bojących się pająków).

Wydaje się, że nowa droga aktorskiego rozwoju Adama Sandlera naprawdę się broni i widzowie doceniają jego starania. Świadczyć o tym mogą na przykład zarobki aktora.

Adam Sandler: Najlepiej zarabiający aktor

Adam Sandler pojawił się i wyprodukował w 2023 roku trzy filmy dla Netfliksa (m.in. Animacja "Leo"). Według "Forbesa" przyniosło mu to 73 miliony dolarów i tytuł najlepiej zarabiającego hollywoodzkiego aktora. Do jego zarobków trzeba też doliczyć działalność stand-uperską.

Gwiazdor wyprzedził Margot Robbie (59 mln dolarów), która w wieku 33 lat stała się najmłodszą osobą w historii, która trafiła do pierwszej dziesiątki listy.

To pierwszy raz, gdy Adam Sandler pojawił się na szczycie listy "Forbesa".