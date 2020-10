Nowe Horyzonty i American Film Festival w formule online

Tegoroczne wrocławskie festiwale filmowe - Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty oraz American Film Festiwal, które odbędą się w dniach 5-15 listopada zostały przeniesione na platformę online.

W tym roku obie imprezy filmowe organizowane przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty zostały, z powodu epidemii, połączone. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty co roku odbywał się na przełomie lipca i sierpnia; w tym zaś został przeniesiony na listopad i połączony z festiwalem American Film.

W środę organizatorzy festiwalu poinformowali, że z powodu pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej podjęto decyzje o przeniesieniu imprez na platformę online. "Oznacza to, że w dniach 5-15 listopada będą Państwo mogli obejrzeć w tej formie ponad 170 nowych filmów (w tym ponad 130 pełnometrażowych) z programu obu festiwali" - napisano w komunikacie.



Jak podano, w salach kinowych odbędzie się tylko kilka "symbolicznych" pokazów, które zostaną zorganizowane zgodnie z wytycznymi GIS.

Twórcy festiwali podkreślili, że platforma video, na której będą wyświetlane filmy jest przygotowywana od kilku miesięcy. Szacują oni, że wrocławski festiwal będzie w tym roku jednym z największych wirtualnych festiwali filmowych na świecie, prezentujących najnowsze kino fabularne.





"Nie chcemy zapominać o naszych widzach, do których pragniemy dotrzeć z naszym programem. To odpowiedzialność zarówno wobec nich, jak również wobec twórców, którzy trafili na tak pechowy moment, powoduje, że przenosimy dużą część festiwali do Internetu" - napisano w komunikacie.

Organizatorzy podkreślili, że cześć filmów, które w tym roku będą prezentowane online, podczas przyszłorocznej edycji festiwali zostanie pokazana w salach kinowych.



Osoby, które zakupiły karnety bądź akredytacje, będą mogły obejrzeć 50 filmów. Organizatorzy podkreślają, że istnieje możliwość przełożyć karnetu na następny rok bądź zwrotu. Decyzję można podjąć do 21 października, a więc już po ogłoszeniu pełnego programu festiwalu, który zostanie ogłoszony 20 października o godz. 12. Sprzedaż biletów i dostępów na platformę rozpocznie się 27 października o godz. 12.