Nowe Horyzonty: Grand Prix dla filmu "Theo i jego metamorfozy"

Jury pod przewodnictwem Olgi Tokarczuk określiło laureata Grand Prix jako "film odważny i zaskakujący, będący dla widzów przeżyciem ekscytującym i zmieniającym perspektywę rzeczywistości i kina".

"Jest to inicjacyjna podróż do dorosłości - jednocześnie fascynująca, dowcipna i inspirująca - w trakcie której młody mężczyzna nie tylko odkrywa, ale i zmienia - siłą swojego ducha - świat, własne ciało, ciała innych osób, śmierć i miłość. To także podróż w poszukiwaniu siebie. Podróż ku samookreśleniu, gdzie świat wewnętrzny ma moc kształtowania rzeczywistości, wykorzystując nieskrępowany, nieustannie ewoluujący i niezmiennie zaskakujący język audiowizualny. Film dowodzi, że stawanie się sobą może być olśniewającym i niewyrachowanym przedstawieniem, w którym główny bohater inspiruje, pokazując nam swoje słabości i lęki oraz swoją moc, poprzez poetyckie, a zarazem radykalne doświadczenie. Mamy do czynienia nie tylko z metamorfozą głównego bohatera oraz naszego spojrzenia na rzeczywistość" - czytamy w uzasadnieniu werdyktu.

Reklama

Wideo THEO AND THE METAMORPHOSES - Trailer

Bohaterem filmu "Theo i jego metamorfozy" jest młody mężczyzna z trisomią 21, który mieszka ze swoim ojcem w domu w głębi lasu. Sielankowe życie przerywa jednak decyzja ojca, by wyjechać na kilka dni do miasta, gdzie ma odbyć się wystawa jego zdjęć. Theo uznaje, że oto dokonał symbolicznego zabójstwa ojca, dzięki czemu zrobił pierwszy krok do pełnej samodzielności. Nieoczekiwanie starszy mężczyzna wraca, a to oznacza, że Theo będzie musiał podjąć decyzje, które zmienią jego życie na zawsze.

W skład jury, obok Olgi Tokarczuk weszli: pochodząca z Portugalii Catarina Vasconcelos, zdobywczyni Grand Prix 20. Nowych Horyzontów za film "Metamorfoza ptaków"; Burhan Qurbani - urodzony w Niemczech syn afgańskich uchodźców, autor "Berlin Alexanderplatz" - dzieła wyróżnionego pięcioma Niemieckimi Nagrodami Filmowymi; Adina Pintilie - rumuńska reżyserka, twórczyni "Touch Me Not", filmu nagrodzonego Złotym Niedźwiedziem na Berlinale 2018 oraz Jagoda Szelc - reżyserka i scenarzystka, autorka m.in. "Wieży. Jasnego dnia" oraz "Monumentu".



Jury przyznało także wyróżnienie filmowi "Pióra" w reżyserii Omara El Zohairy’ego.



Swojego laureata wskazali również widzowie imprezy. Nagroda Publiczności trafiła w ręce George’a Petera Barbariego, autora "Śmierci niewinności i grzechu nieistnienia".

Wideo Death of a Virgin, and the Sin of Not Living | Official Trailer | Berlinale 2021

Tegoroczną laureatką stypendium dla autorki filmu prezentowanego w sekcji Shortlista została Jaśmina Wójcik, reżyserka "Sarhy" - "za zachętę do odkrycia w sobie wewnętrznego dziecka, które spogląda na świat w sposób pozbawiony uprzedzeń i stereotypów, a za to pełen wdzięku, otwartości i przenikliwości". Fundatorem stypendium jest Stowarzyszenie Nowe Horyzonty.

Po raz czwarty na festiwalu została przyznana, ufundowana przez Grażynę Błęcką-Kolską i Jana Jakuba Kolskiego, Nagroda im. Zuzanny Jagody Kolskiej dla najmłodszego twórcy biorącego udział w Nowych Horyzontach. Wyróżnienie, które w tym roku otrzymał Karol Ulman, reżyser pokazywanego na festiwalu filmu "Mały koniec świata", jest gestem wsparcia talentu autora.

Jak zaznaczają fundatorzy: "celem nagrody jest zachęcenie do opowiadania świata językiem własnej wrażliwości, wytrwania na niepewnej, artystycznej drodze rozwoju". "Nagroda im. Zuzanny Jagody Kolskiej to nade wszystko ciepłe, na zawsze żywe wspomnienie nieobecnego głosu Zuzi. Chcemy doceniać odwagę. Wspierać młodość. Dać szansę na rozwój. Wierzyć, że każda pomoc niesie dalej dobro. Pamiętać o Zuzi".



Film "Theo i jego metamorfozy" będzie można zobaczyć w ostatni dzień stacjonarnej części festiwalu - w niedzielę, 22 sierpnia, o godz. 15:30. Na ostatni, kinowy seans "Śmierci niewinności i grzechu nieistnienia" organizatorzy zapraszają w niedzielę o godz. 12:45. Oba tytuły są także dostępne online na stronie nowehoryzonty.pl.



To nie koniec festiwalu - jeszcze do 29 sierpnia trwa online’ową część Nowych Horyzontów!

22. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty odbędzie się w dniach 21-31 lipca 2022.