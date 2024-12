Nowa wersja uwielbianej animacji ma już zwiastun! Co nas czeka?

"Lilo i Stitch" z 2002 roku

Animowany "Lilo i Stitch" zarobił w kinach na całym świecie blisko 280 milionów dolarów. Choć w porównaniu z innymi hitami Disneya nie jest to imponujący wynik, to warto zwrócić uwagę na fakt, że tytułowe postacie filmu stanowią ogromny potencjał marketingowy. Byli już bohaterami kilku filmowych kontynuacji oraz telewizyjnych seriali, co świadczy o ich popularności.

"Lilo, samotna dziewczynka mieszkająca na jednej z wysp hawajskich, marzy o tym, by mieć prawdziwego przyjaciela. Gdy spotyka Stitcha, nie zdaje sobie sprawy, że wyglądający jak dziwny piesek stwór jest w rzeczywistości niebezpiecznym efektem eksperymentu genetycznego, który zbiegł na Ziemię ze swej macierzystej planety. Dzięki niezachwianej wierze Lilo w potęgę miłości i rodziny, Stitch, który początkowo traktował dziewczynkę jako sposób na ukrycie się przed wysłanymi w ślad za nim łowcami, odnajdzie coś, czego nigdy wcześniej nie znał" - czytamy w opisie fabuły filmu z 2002 roku.

Reklama

Wideo youtube

Aktorska wersja "Lilo i Stitch" zadebiutuje w 2025 roku!

Reżyserem nowego widowiska jest nominowany do Oscara Dean Fleischer Camp. Producentami są Jonathan Eirich oraz Dan Lin, a Louie Provost, Tom Peitzman i Ryan Halprin pełnią funkcję producentów wykonawczych.

W filmie występują Sydney Elizebeth Agudong, Billy Magnussen, Tia Carrere, Hannah Waddingham, Chris Sanders, Courtney B. Vance i Zach Galifianakis i Maia Kealoha.

"Lilo i Stitch" trafi do kin 23 maja 2025 roku.

Wideo youtube