Nowa wersja filmu "Święty". Wyreżyseruje ją twórca "Rocketmana"

Dexter Fletcher, reżyser stojący za sukcesem filmu "Rocketman" o Eltonie Johnie, przymierza się do kolejnego projektu. Będzie to remake filmu "Święty" z 1997 roku, w którym w roli głównej wystąpił Val Kilmer.

Postać Simona Templara, zwanego "Świętym", została wymyślona przez brytyjskiego pisarza Lesliego Charterisa pod koniec lat 20. ubiegłego wieku.

Do 1983 roku powstało aż pięćdziesiąt tomów przygód tego szlachetnego włamywacza, którego nazywano współczesnym Robinem Hoodem. Templar był również bohaterem nadawanego w latach 1962-1969 serialu "Święty", w którym tytułową rolę grał Roger Moore.

Wyreżyserowany przez Phillipa Noyce'a film z 1997 roku miał być początkiem serii porównywalnej do tej o przygodach agenta 007 Jamesa Bonda. Choć odniósł sukces finansowy, to skończyło się na jednym filmie. I na nominacji dla Vala Kilmera do Złotej Maliny w kategorii "najgorszy aktor".



Teraz studio Paramount liczy na to, że historia się nie powtórzy i nowy "Święty" stanie się początkiem serii filmów. Scenariusz do nowej wersji tej klasycznej opowieści napisał Seth Grahame-Smith, autor scenariuszy do takich filmów jak "Abraham Lincoln: Łowca wampirów" czy "Duma i uprzedzenie i zombie". Ma też na koncie scenariusz filmu oparty na motywach popularnego serialu. W 2012 roku do kin trafiły napisane przez niego "Mroczne cienie" z Johnnym Deppem.

Nową wersję "Świętego" wyprodukuje Lorenzo Di Bonaventura ("Transformers") razem z Bradem Krevoyem. Funkcję producenta miał również pełnić Robert Evans, który zmarł pod koniec zeszłego roku. Cała trójka już wcześniej przymierzała się do stworzenia kolejnego filmu o "Świętym".

W 2016 roku pojawiła się informacja, że w jego roli zobaczymy Chrisa Pratta. Teraz jednak nie wiadomo, kto wcieli się w postać Simona Templara w filmie Fletchera.

Dexter Fletcher ma przed sobą pracowity okres. Wkrótce zajmie się też realizacją filmu "Renfield", którego bohaterem będzie sługa hrabiego Draculi, R.M. Renfield.