Nowa książka o przygodach Jamesa Bonda: Będzie seks, przemoc i samochody

Co ciekawe, powieść powstała w ekspresowym tempie. "Wydawnictwo Ian Fleming Publications zwróciło się do mnie z pomysłem napisania nowej książki o Bondzie niewiele ponad miesiąc temu. Byłem podekscytowany, ale potem zdałem sobie sprawę, że będzie musiała być gotowa już na maj. Wiedziałem, że proces jej pisania będzie tak samo emocjonujący jak każda misja Bonda. Z tą różnicą, że nikt nie będzie do mnie strzelał" - śmieje się Charlie Higson. I dodaje: "Znajdziecie w niej wszystko, czego szukacie w powieściach o Bondzie. Będzie seks, przemoc, samochody, barwni złoczyńcy z bezlitosnymi poplecznikami, a także, co oczywiste, James Bond. Tak znany, a jednocześnie taki niepoznany".