Nowa jakość filmów o superbohaterach w polskim kinie. Co nas czeka?

"Tym filmem wyciągnąłem rękę do siebie jako 12-latka, który pasjami oglądał amerykańskie filmy przygodowe produkowane przez wytwórnię Amblin Stevena Spielberga, a na początku lat 90. zaczytywał się pierwszymi wydawanymi w Polsce komiksami z serii "X-Men'" - mówi Maciej Barczewski .



"Jak wskazuje wprost sam tytuł filmu, 'Supersiostry' to także hołd dla lżejszego nurtu kina superbohaterskiego kierowanego do całej rodziny. Filmy to przecież nie tylko lustra komentujące otaczającą nas rzeczywistość, ale także okna do krainy wyobraźni, które pozwalają przenieść się do bliskiego, choć nieznanego świata, dać nam trochę uśmiechu i wytchnienia od prozy codziennego życia. Dlatego 'Supersiostry' to kino na wskroś rozrywkowe, operujące tropami i sposobem opowiadania znanymi z produkcji hollywoodzkich, jednak z przymrużeniem oka osadzone w jakże barwnym kolorycie Polski czasu transformacji" - dodaje reżyser i współscenarzysta filmu.



"Supersiostry": O czym opowiada film?

"Supersiostry" to nowa jakość filmów o superbohaterach w polskim kinie. Pełna akcji i efektów specjalnych opowieść science fiction o odwadze, determinacji i supermocach, które ma w sobie każdy z nas.

Nastoletnia Ala ( Katarzyna Gałązka ) nie pasuje do otaczającego ją, prowincjonalnego świata. Wciąż się buntuje i działa na przekór ojcu (Grzegorz Damięcki), nauczycielowi fizyki w miejscowej szkole. Kiedy Ala przypadkiem odkrywa, że posiada supermoce i spotyka siostrę Lenę ( Karolina Bruchnicka ), o której istnieniu dotąd nie wiedziała, jej życie wywraca się do góry nogami - i to dosłownie.

Tropem obdarzonych nadnaturalnymi mocami dziewczyn podąża Pułkownik (Marek Kalita) i jego niebezpieczny towarzysz Hektor (Mateusz Kościukiewicz) z tajnego Departamentu 92. Celem żołnierzy jest stworzenie potężnej broni nowej generacji. Aby ją zdobyć są w stanie wiele poświęcić, nawet życie sióstr. Czy po latach rozłąki Ala i Lena będą potrafiły połączyć siły i współpracować? Czy supersiostry ruszą na ratunek nie tylko sobie nawzajem, ale również światu?



"Supersiostry" wyprodukowało Aurum Film, studio mające na koncie m.in. nominowany do Oscara film "Boże Ciało", hit Netfliksa "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją" czy obsypanego nagrodami "Kosa". Za dystrybucję odpowiada firma NEXT FILM, która wprowadziła do kin takie hity jak "Chłopi", "Akademia Pana Kleksa" czy "Za duży na bajki 2".